Pannes chez Square et Cash App causant des problèmes généralisés aux utilisateurs

Des milliers de clients Square et Cash App n’ont pas pu accéder à leurs comptes ou envoyer de l’argent jeudi et vendredi matin en raison de pannes du système affectant les deux services de paiement.

Les rapports de panne pour les deux plates-formes ont été rapportés à peu près à la même heure jeudi après-midi, selon données du suivi des pannes Downdetector. Dans les heures qui ont suivi, de nombreux clients se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager des messages d’erreur et leur frustration de ne pas pouvoir accéder à leur argent.

« Depuis jeudi midi (heure du Pacifique), les vendeurs n’ont pas pu accéder aux comptes ou traiter les paiements en raison d’une panne du système au sein de Square », a écrit Square sur X, l’ancienne plateforme connue sous le nom de Twitter, peu avant 7 heures du matin (heure de l’Est) vendredi matin.

« Nous savons que vous nous faites confiance pour votre entreprise, et ces situations ajoutent des difficultés à la gestion de vos opérations. Nous en sommes vraiment désolés. »

Sur son site Web, Square a déclaré avoir identifié la source du problème et que les services « retrouvent progressivement leurs fonctionnalités », mais qu’une solution totale n’a pas encore été entièrement mise en œuvre.

« Nos ingénieurs ont travaillé sur une solution à cette perturbation et prévoient de la rendre disponible dans une prochaine mise à jour. » a déclaré l’entreprise vers midi vendredi. « Nous continuerons de surveiller et de fournir des mises à jour au fur et à mesure. Merci de votre patience. »

L’application Cash est également en panne

La société mère de Square est Block Inc., basée à San Francisco, et un autre système de paiement de la société a également rencontré des problèmes vendredi.

Cash App, qui n’est pas disponible au Canada, a également connu une panne jeudi soir. Vendredi matin, la société a déclaré que les clients pouvaient à nouveau ajouter de l’argent liquide, effectuer des achats avec leur carte Cash et acheter du Bitcoin – mais tous les services n’étaient pas encore entièrement rétablis.

« Nous continuons à avoir la possibilité d’envoyer des paiements et d’encaisser », a écrit Cash App sur sa page de statut vendredi matin.

Jeudi soir, le service de paiement a exhorté les personnes rencontrant des problèmes à « ne réessayer aucune action, telle que l’envoi et la réception de paiements ».