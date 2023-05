Pannes, audio brouillé: le lancement de DeSantis en 2024 gâché par l’effondrement de la technologie Twitter

Le lancement de la campagne présidentielle de Ron DeSantis sur Twitter Spaces a été présenté par Elon Musk comme « révolutionnaire » et largement présenté comme une nouvelle frontière pour la « liberté d’expression » en politique. Au lieu de cela, les résultats ont été un désastre.

L’événement, qui marquait la première fois qu’un candidat majeur annonçait sa candidature à la présidence sur les réseaux sociaux, marquait la dernière tentative de Twitter d’attirer plus d’utilisateurs et de créer des bénéfices alors que les défis financiers montaient. d’employés, l’entreprise de Musk a connu une augmentation des problèmes techniques et des erreurs.

Ce système en difficulté a connu son plus grand test de stress à ce jour avec le flux de mercredi, qui à 18 h 20 HE comptait près de 600 000 auditeurs connectés à Spaces, la fonction de streaming audio dédiée de Twitter. Selon le propre décompte de Musk, il gagnait 50 000 de plus par minute. Au début de la diffusion en direct, la ligne audio a connu des retours, des pannes et un son brouillé. De nombreux utilisateurs ont signalé que leurs applications Twitter plantaient ou les déconnectaient alors qu’ils tentaient de rejoindre le flux.

Les pépins se sont accumulés pendant 20 minutes atroces. David Sacks, le donateur républicain et ami d’Elon Musk modérateur de l’événement audio, a prononcé quelques phrases avant que le flux ne s’effondre. Il a présenté Musk et a félicité DeSantis pour avoir gardé la Floride ouverte pendant Covid. Ensuite, l’alimentation a de nouveau coupé. Et encore. Et encore.

« Nous avons tellement de monde ici que nous sommes en train de faire fondre les serveurs, ce qui est un bon signe », a déclaré Sacks, suivi par Musk déclarant en arrière-plan qu’il travaillait pour allouer plus de capacité de serveur. Le flux a ensuite été coupé une fois de plus et les participants ont reçu un avis : « Cet espace est terminé. »

Enfin, près de 25 minutes après l’heure de début prévue, la diffusion en direct était en cours – avec beaucoup moins d’auditeurs qu’auparavant, à environ 40 000 (les chiffres sont ensuite remontés à plus de 100 000 mais n’ont pas atteint les chiffres d’écoute d’origine). Musk a reconnu que le flux précédent avait « cassé le système Twitter » avant que Sacks ne demande maladroitement à DeSantis s’il avait une annonce à faire.

« Je me présente à la présidence des États-Unis pour diriger notre grand retour américain », a déclaré DeSantis, réitérant les lignes de sa vidéo d’annonce. « Rien ne remplace la victoire… nous devons regarder vers l’avant, pas vers l’arrière. »

Après avoir reconnu les « difficultés techniques », Sacks a demandé à DeSantis pourquoi il avait choisi de lancer sa candidature sur Twitter plutôt qu’à la télévision, ce à quoi il a répondu en louant Musk comme un « défenseur de la liberté d’expression ».

« Ce qui a été fait avec Twitter est vraiment important pour l’avenir de notre pays », a-t-il déclaré.

Musk s’est présenté comme un « absolutiste de la liberté d’expression » et s’est parfois aligné sur les théoriciens du complot de droite et les discours de haine. En reprenant Twitter, il a rétabli le compte de Donald Trump et d’autres qui avaient été bannis de la plateforme pour avoir enfreint les politiques. Alors que le cycle électoral de 2024 est en cours, Musk a tenté de positionner Twitter comme un lieu « où toutes les voix sont entendues », promettant d’accueillir des candidats républicains et démocrates lors d’événements comme celui de mercredi.

Mais le spectacle du lancement de DeSantis a prouvé à quel point cet objectif reste ambitieux, et potentiellement invraisemblable, l’entreprise étant confrontée à une préoccupation constante d’effondrement physique en raison du manque de personnel et de soutien infrastructurel, y compris la fermeture d’un certain nombre de centres de données. Musk a déjà tenté de faire de la catastrophe technologique une victoire pour l’entreprise, déclarant qu’il y avait tellement d’intérêt pour le flux qu’il « a cassé Internet ».

En clopinant dans le livestream, Musk a fait référence à son achat de 44 milliards de dollars de la plateforme : « Twitter était en effet cher, mais la liberté d’expression n’a pas de prix. »