Panneaux solaires vs toit solaire Tesla : voici la différence

L’image qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez aux panneaux solaires est probablement assez standard : des dalles plates noires ou bleues disposées sur un toit. Mais regardez bien les toits de certaines maisons et vous remarquerez peut-être une surprise.

Tesla a donné un nouveau look au système solaire. Au lieu de panneaux solaires installés dans votre cour avant ou sur le toit, l’entreprise a décidé de transformer chaque bardeau en panneau solaire. Le toit solaire Tesla remplace un toit existant et capte la lumière du soleil pour vous aider à alimenter votre maison de manière propre et rationalisée. Le produit de Tesla fait partie d’un marché restreint mais en croissance de bardeaux solaires, qui offrent une apparence et une configuration d’installation différentes de celles des panneaux solaires traditionnels.

Il y a quelques inconvénients importants, à savoir que le toit solaire Tesla est assez cher. (Tesla ne gère pas de service de relations publiques pour répondre aux demandes de commentaires.)

Pour les propriétaires intéressés par l’énergie solaire, cela soulève la question : devriez-vous opter pour le système de panneaux solaires standard ou essayer le toit solaire Tesla, moins intrusif – mais coûteux ? Pour vous aider avec vos questions d’achat, j’ai dressé une liste des plus grandes différences entre les deux options solaires. Continuer à lire.

Johner Images/Getty Images Les panneaux solaires devraient être relativement familiers désormais, car ils ont gagné en popularité et sont devenus plus abordables ces dernières années. Un réseau peut être situé sur votre toit ou installé dans votre cour, selon ce qui vous convient le mieux. Bien qu’il existe une grande variété de marques et de types de panneaux, ils offrent tous une alternative énergétique propre aux sources de combustibles fossiles comme le charbon ou le gaz naturel. Ces panneaux peuvent être coûteux et certains sont plus difficiles à installer que d’autres. Mais dans l’ensemble, vous pouvez vous attendre à des factures d’énergie moins élevées, à une empreinte carbone réduite et à une valeur immobilière accrue. En savoir plus: 5 choses à considérer avant d’acheter des panneaux solaires

Tesla Au lieu d’utiliser des panneaux, le toit solaire Tesla transforme tout votre toit en panneau solaire. Le toit solaire Tesla utilise des panneaux de verre trempé qui remplacent vos bardeaux standard, offrant la même protection que celle que vous attendez d’un toit traditionnel tout en captant l’énergie solaire. Le toit solaire Tesla est nouveau, mais moins éprouvé et plus difficile à transférer dans une autre maison si vous déménagez car il est fabriqué sur mesure pour chaque toit.

Panneaux solaires ou toit solaire Tesla ?

Tarifs

Le prix est délicat lorsqu’il s’agit de systèmes solaires, car cela dépend beaucoup de ce que votre maison et votre propriété peuvent gérer. Il y a le coût des panneaux solaires et de l’infrastructure nécessaire pour les soutenir, puis il y a les frais d’installation – et vous devez tenir compte de la capacité du système. Vous pouvez bénéficier de crédits d’impôt et d’autres incitations pour l’installation de ces systèmes, ce qui contribuera à réduire quelque peu le prix. Les données de l’industrie montrent qu’un système de panneaux solaires typique coûte entre 3 et 4 dollars par watt. Un système de 5 kW peut donc vous coûter entre 15 000 et 20 000 dollars.

Les panneaux solaires conventionnels sont moins chers que le toit solaire Tesla. Tesla a également eu du mal à maintenir ses prix à un niveau bas, ce qui a posé un problème à certaines personnes. Les estimations suggèrent un prix par watt (avant l’ajout d’une batterie) de près de 5 dollars pour le toit solaire Tesla, ce qui équivaudrait à 25 000 dollars pour un système de 5 kW.

Installation

Le processus d’installation des systèmes d’énergie solaire peut être compliqué. En général, les panneaux solaires traditionnels sont plus simples car ils peuvent être installés à différents endroits selon la disposition de votre propriété – soit sur votre toit, soit au sol. Le toit solaire Tesla ne peut être installé que sur votre toit, bien évidemment, et est un peu plus compliqué puisqu’il nécessite de remplacer l’intégralité de votre toit. Il y a moins d’entrepreneurs familiers avec le système de toit solaire Tesla que avec les panneaux conventionnels, ce qui peut créer des difficultés pour trouver un installateur compétent.

Capacités d’énergie solaire

Le toit solaire Tesla et les panneaux solaires traditionnels auront une capacité similaire à répondre à vos besoins en énergie, bien que votre capacité à adapter votre système d’énergie solaire à vos besoins en électricité puisse être plus limitée avec le toit solaire Tesla qu’avec les panneaux. Il sera probablement plus facile d’étendre une installation avec des panneaux solaires traditionnels à l’avenir si vous constatez que vos besoins en électricité ont augmenté. Les panneaux solaires sont généralement plus efficaces que le toit solaire.

Mobilité et longévité

L’un des inconvénients du toit solaire Tesla est le fait qu’il ne peut vraiment pas bouger avec vous. Parce qu’il est adapté au toit de votre maison, vous ne pouvez pas l’emballer et l’installer sur une autre maison. Les panneaux solaires conventionnels offrent ici un peu plus de flexibilité, car vous pouvez potentiellement emporter votre système solaire avec vous, même si vous souhaiterez peut-être le laisser pour bénéficier de l’augmentation de la valeur de la propriété qu’ils apportent.

Gagnant du plus grand nombre : Panneaux solaires

Pour l’instant, les panneaux solaires conventionnels constituent la solution la plus sûre si vous envisagez de passer à l’énergie solaire. Il s’agit d’un produit éprouvé. Ils sont également généralement moins chers et offrent un peu plus de flexibilité quant à la manière dont vous les installez.

Le toit solaire de Tesla est très prometteur, mais les tuiles personnalisées peuvent être d’un coût prohibitif et les premiers problèmes liés au produit rendent difficile sa recommandation à ce stade. Les futures versions du toit solaire Tesla pourraient s’améliorer et concrétiser ce concept prometteur. Pour l’instant, restez fidèle à ce qui fonctionne afin de pouvoir économiser sur votre facture d’énergie et réduire votre empreinte carbone.