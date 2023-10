Panneaux solaires à Porto Rico : coûts, incitations et installateurs

Les résidents de Porto Rico peuvent être confrontés à des pannes de courant, à des coupures de courant répétées et à des surtensions chaque jour. Mais ils paient tripler le montant pour l’électricité, les gens paient sur le continent.

« Les coûts pour presque tout à Porto Rico sont plus élevés, y compris l’électricité, parce que les matériaux ou les marchandises sont tous importés », a déclaré Lauren Rosenblatt, cofondatrice et PDG de l’association solaire à but non lucratif Barrio Eléctrico.

C’est l’une des raisons pour lesquelles les habitants de l’île se tournent vers l’énergie solaire, qui est moins chère et plus fiable que les combustibles fossiles. Les panneaux solaires sont également capables de résister aux catastrophes naturelles, qui frappent Porto Rico avec plus de régularité ces dernières années.

« Il existe une demande incroyable en matière d’énergie solaire et de stockage d’énergie, bien plus élevée aujourd’hui qu’elle ne l’était avant l’ouragan Maria en 2017, qui a mis en lumière la vulnérabilité du réseau électrique », a déclaré Rosenblatt.

Les panneaux solaires peuvent-ils vous faire économiser de l'argent ?

Six ans après que les ouragans Maria et Irma ont dévasté l’île et son réseau électrique, Porto Rico fait désormais des progrès significatifs vers l’adoption de l’énergie solaire par ses 3,2 millions d’habitants. Porto Rico se classe septième parmi tous les États et territoires américains en termes d’installations solaires sur les toits par habitant, et l’île s’efforce de répondre à ses besoins en électricité avec une énergie 100 % renouvelable d’ici 2050.

Si vous envisagez d’installer des panneaux solaires à Porto Rico, voici quelques-uns des fournisseurs qui y opèrent.

Entreprises nationales de panneaux solaires à Porto Rico

Sunrun installe plus de panneaux solaires que tout autre fournisseur aux États-Unis. L'entreprise basée à San Francisco utilise des panneaux solaires monocristallins et installe des batteries fabriquées par Tesla, LG Chem et Lunar. La plupart des clients de Sunrun louent leur équipement ou concluent des contrats d'achat d'électricité, dans le cadre desquels l'entreprise installe des panneaux sur votre propriété et vous vend l'énergie à un tarif inférieur à celui du marché. Vous avez également la possibilité d'acheter un système solaire. Les clients qui achètent de l'électricité ou louent des panneaux solaires appartenant à Sunrun peuvent bénéficier d'un stockage sur batterie et d'une garantie « pare-chocs à pare-chocs », qui comprend la surveillance, la maintenance et l'assurance jusqu'à 25 ans. Si vous achetez les panneaux au lieu de les louer ou de conclure un PPA, vous utiliserez les garanties du fabricant, dont la durée et la couverture peuvent varier. Sunrun propose également une garantie contre les intempéries, qui protège votre toiture des fuites causées par l'installation pendant 10 ans. Lisez notre revue Sunrun.

Avec plus de 348 000 clients, Sunnova est l'un des plus grands fournisseurs d'énergie solaire aux États-Unis. La société basée à Houston travaille avec des concessionnaires dans tous les États et territoires américains. Elle propose des panneaux solaires monocristallins, des onduleurs de SolarEdge et Enphase et des batteries lithium-ion fabriquées par Tesla, Enphase, Generac, SolarEdge et FranklinWh. Les clients bénéficient d'une garantie de service de 25 ans, ce qui signifie que l'entreprise assurera l'entretien, la réparation et l'entretien de votre système solaire. Sunnova propose plusieurs plans de paiement, notamment des contrats d'achat d'électricité et des options d'achat, de location ou de financement d'un système solaire. La société s'associe également au ministère américain de l'Énergie pour proposer des prêts solaires aux personnes ayant des cotes de crédit inférieures. Grâce au projet Hestia, le gouvernement fédéral garantira jusqu'à 90 % des 3,3 milliards de dollars de prêts accordés par Sunnova. Cependant, l'entreprise n'offre pas de garantie d'égalisation des prix. Lisez notre revue Sunnova.

Entreprises locales de panneaux solaires à Porto Rico

VentMar, fondée en 2002, affirme être la plus grande entreprise d'énergie renouvelable de Porto Rico. Elle propose également des services solaires dans toute la Floride. L'entreprise utilise des batteries Tesla Powerwall et a installé des panneaux solaires sur plus de 40 000 foyers. Les options d'achat comprennent le crédit-bail, le financement et le rachat en espèces, mais WindMar ne propose pas de contrat d'achat d'électricité. Si vous louez un système solaire chez WindMar, vos frais mensuels couvrent l'assurance et la maintenance jusqu'à 25 ans. L'achat du système nécessite que vous entreteniez et assuriez le système vous-même.

Comment déterminer quelle entreprise solaire à Porto Rico me convient le mieux ?

Il existe de nombreuses entreprises solaires à Porto Rico, donc trouver la bonne peut sembler difficile. Nous avons rassemblé quelques conseils sur la façon de trouver la meilleure entreprise pour votre situation.

Contactez d’abord quelques entreprises qui installent des panneaux solaires à Porto Rico. Vous pouvez commencer par ceux de notre liste ou obtenir des recommandations de personnes que vous connaissez. La lecture de certains avis en ligne provenant de plusieurs sources tierces peut vous aider à mieux comprendre la réputation d’une entreprise solaire. Ces entreprises devraient avoir au moins quelques dizaines d’avis avec un score de satisfaction client relativement élevé.

Une fois que vous avez une liste de quelques fournisseurs décents, appelez-en au moins trois pour obtenir un devis. Posez au moins les questions suivantes :

Avez-vous de l’expérience avec le type de toit que j’ai et le type de système que j’installe ?

Êtes-vous certifié par le Conseil nord-américain des praticiens certifiés en énergie, ou NABCEP ?

Êtes-vous autorisé à travailler à Porto Rico ?

Quel est un délai réaliste pour mon projet ?

Quels types d’options de financement proposez-vous ?

Lorsque vous parlez avec un représentant ou un vendeur, il doit expliquer clairement le projet et répondre à toutes vos questions. Ils doivent également connaître les exigences locales en matière de permis, le processus de connexion avec la société de services publics locale, les règles HOA ainsi que les crédits d’impôt et les incitations.

Combien coûtent les panneaux solaires à Porto Rico ?

Le coût des panneaux solaires dépend de facteurs tels que la taille du système de panneaux solaires, l’endroit où les panneaux sont installés, l’équipement utilisé et les coûts de main-d’œuvre dans votre région.

Les données pour l’ensemble de Porto Rico ne sont pas facilement disponibles. Aux États-Unis et dans leurs territoires, le prix médian par watt pour un système solaire en 2022 est de 2,99 dollars, le système médian coûtant 23 920 dollars, selon un cabinet de conseil. Bois Mackenzie.

Coûts moyens des panneaux solaires aux États-Unis Taille du système (kW) Prix ​​par watt Coût installé 8 kW 2,99 $ 23 920 $

Incitations et remises sur les panneaux solaires à Porto Rico

Les résidents de Porto Rico qui souhaitent installer des panneaux solaires peuvent bénéficier de plusieurs programmes d’incitation.

Le crédit d’impôt fédéral pour l’énergie solaire vous permet de déduire 30 % du coût total de votre système de panneaux solaires sur vos impôts fédéraux sur le revenu. Cela s’applique aux systèmes solaires achetés entre début 2022 et 2032. Cependant, très peu de résidents de Porto Rico peuvent bénéficier de cet allégement fiscal. « L’avantage est un crédit sur une facture fiscale fédérale, et la plupart des résidents portoricains ne payez pas d’impôts fédéraux« , a déclaré Rosenblatt.

Mais les résidents peuvent bénéficier de la facturation nette, qui leur permet de vendre leur excédent d’énergie solaire au réseau électrique.

De plus, les coûts d’équipement et d’installation solaires sont exonérés de taxe de vente. Et même si les panneaux solaires peuvent augmenter la valeur de votre maison – et donc augmenter votre facture d’impôt foncier – tous les équipements d’énergie renouvelable éligibles sont exonérés de impôts fonciers à Porto Rico.

Programme Détails Crédit d’impôt fédéral pour l’énergie solaire Déclarez 30 % du coût total de votre système de panneaux solaires sur vos impôts fédéraux sur le revenu. Facturation nette Vendez votre excédent d’énergie solaire au réseau électrique. Exonérations fiscales Les coûts de l’équipement et de l’installation solaires sont exonérés de la taxe de vente, et tous les équipements d’énergie renouvelable éligibles sont exonérés des taxes foncières.

Comment payer des panneaux solaires à Porto Rico

L’achat et l’installation de panneaux solaires à Porto Rico peuvent coûter 10 000 $ ou plus, mais vous avez quelques options de paiement à considérer. Chaque mode de paiement présente des avantages et des inconvénients.

Même si les coûts initiaux peuvent être élevés, « le carburant pour l’énergie solaire est perpétuellement gratuit », a déclaré Rosenblatt. Cela vous permet de contrôler la quantité et le coût de l’énergie que vous utilisez.

Voici quelques options de paiement pour couvrir ces coûts initiaux :

Espèces: Vous économiserez sur les frais d’intérêt, mais vous devrez payer la totalité de la facture à l’avance.

Vous économiserez sur les frais d’intérêt, mais vous devrez payer la totalité de la facture à l’avance. Prêts solaires : L’entreprise solaire peut proposer ce type de financement, dans lequel vous achetez le système solaire et effectuez des paiements échelonnés au fil du temps avec intérêts.

L’entreprise solaire peut proposer ce type de financement, dans lequel vous achetez le système solaire et effectuez des paiements échelonnés au fil du temps avec intérêts. Bail solaire : Vous payez une redevance mensuelle pour louer les panneaux solaires. Mais vous n’aurez peut-être pas droit à certaines incitations. Puisque le crédit d’impôt fédéral va au propriétaire du système, vous ne le recevrez pas.

Vous payez une redevance mensuelle pour louer les panneaux solaires. Mais vous n’aurez peut-être pas droit à certaines incitations. Puisque le crédit d’impôt fédéral va au propriétaire du système, vous ne le recevrez pas. Contrat d’achat d’électricité : L’entreprise installe les panneaux sur votre propriété et vous vend l’électricité à tarif réduit. Il y a peu ou pas de coûts initiaux ou d’entretien, mais vous n’êtes peut-être pas admissible aux incitations fiscales.

L’entreprise installe les panneaux sur votre propriété et vous vend l’électricité à tarif réduit. Il y a peu ou pas de coûts initiaux ou d’entretien, mais vous n’êtes peut-être pas admissible aux incitations fiscales. Aide financière locale : Certaines organisations à but non lucratif de Porto Rico contribuent à rendre les services solaires plus accessibles aux ménages à revenus faibles et modérés. Par exemple, Quartier Électrique installe des équipements solaires chez vous et vous facture l’énergie solaire que vous utilisez à un tarif réduit.

Facteurs d’installation à garder à l’esprit

Lorsque vous envisagez d’installer un système solaire pour alimenter votre maison, de nombreux facteurs doivent être pris en compte. Prenez le temps d’étudier les facteurs suivants.

Assurance: Une fois les panneaux solaires installés, vous devrez en informer votre agence d’assurance habitation et mettre à jour votre police d’assurance. « Cela implique normalement un avenant et une légère augmentation de la prime annuelle », a précisé Rosenblatt.

Association de propriétaires: Vérifiez les règles de votre HOA ou d’autres associations de quartier concernant les panneaux solaires. « Certains États, mais pas tous, ont des lois sur l’accès à l’énergie solaire qui interdisent aux gouvernements locaux ou aux HOA d’interdire une installation solaire », a déclaré Rosenblatt.

Entretien: L’entretien des panneaux solaires est minime, mais il implique quand même le nettoyage et la vérification des panneaux. Vous pouvez le faire vous-même ou sous-traiter la tâche. Pendant ce temps, « les onduleurs et les systèmes de batterie de secours sont généralement accompagnés d’un plan de service ». [and a warranty] », a déclaré Rosenblatt.

Remplacement: Les panneaux solaires ont généralement une durée de vie de plus de 20 ans, mais les onduleurs et les batteries peuvent devoir être remplacés entre la 10e et la 15e année.

Emplacement: Les panneaux solaires sont plus efficaces lorsqu’ils sont installés sous la lumière directe du soleil. Et les batteries fonctionnent généralement mieux dans un espace clos, comme un garage, dans une chaleur extrême – que reçoit souvent Porto Rico.

Louer ou posséder: Les propriétaires ne devraient pas avoir de problèmes pour installer des panneaux solaires sur les maisons unifamiliales. Mais il peut être interdit aux locataires d’apporter des modifications à la propriété sans l’autorisation du propriétaire.

État du toit: « Le toit doit être en bon état avant l’installation », a déclaré Rosenblatt. « Il n’est pas facile de désinstaller un système solaire pour réparer un mauvais toit. » L’installateur de panneaux solaires doit inspecter le toit au préalable et vous remettre un rapport.

Comment nous avons trouvé les meilleures entreprises solaires à Porto Rico

Les entreprises que nous avons répertoriées ci-dessus sont sélectionnées à partir de la liste des critiques des entreprises solaires de CNET. Les entreprises sont notées sur l’équipement, les garanties et le service client qu’elles offrent. Ensuite, nous nous assurons que ces recommandations sont disponibles dans votre état. Vous pouvez lire une description complète de la façon dont nous évaluons les entreprises solaires ici. Les entreprises locales n’ont généralement pas été examinées. Nous les avons choisis parce qu’ils offraient quelque chose d’unique ou de remarquable aux clients de l’État, qu’ils semblaient bien appréciés par les critiques Internet ou parce qu’ils étaient l’un des rares installateurs sur lesquels nous pouvions trouver des informations dans l’État. Que nous ayons effectué ou non un examen complet d’une entreprise, c’est toujours une bonne idée d’obtenir plusieurs devis de différents installateurs avant de choisir une entreprise.

FAQ sur l’énergie solaire à Porto Rico