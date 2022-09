Panneau interactif Route 66 installé au Romeoville Athletic and Event Center – Shaw Local

En préparation du 100e anniversaire de la US Route 66, le Heritage Corridor Convention and Visitors Bureau a utilisé des subventions de l’État pour acheter et distribuer 12 panneaux de signalisation de la Route 66 parmi les communautés le long de la route historique.

L’un de ces panneaux interactifs a été placé à l’extérieur du Romeoville Athletic and Event Center au 55 Phelps Avenue à Romeoville. Le village de Romeoville espère que le panneau apparaîtra dans de nombreux flux de médias sociaux et servira de rappel de sa place spéciale le long de la Mother Road, selon un récent communiqué de presse.