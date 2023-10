Panneau d’affichage WWE Fastlane 2023 – Planeta Wrestling | #wwe #Aew | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

Voie rapide de la WWE 2023 | La carte Fastlane 2023 a déjà été décidée. Vendredi, lors de la diffusion de l’émission WWE SmackDown sur FOX, la société a annoncé de nouveaux matchs pour le prochain PPV de la WWE. Rappelons que le show aura lieu le 7 octobre prochain depuis Indianapolis.

Panneau d’affichage WWE Fastlane 2023

Ceci est le dernier panneau d’affichage du PPV de ce soir qui commence à 14h00, heure de la péninsule espagnole.

John Cena et LA Knight contre Jimmy Uso et Solo Sikoa.

Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura : Match avec la stipulation « Last Man Standing » pour le championnat du monde des poids lourds.

LWO (Rey Mysterio, Santos Escobar et partenaire à confirmer) contre Bobby Lashley & Street Profits (Angelo Dawkins et Montez Ford).

Judgment Day (Dominik Mysterio et Damian Priest) contre Cody Rhodes et Jey Uso : Championnats unifiés par équipe de la WWE.

Iyo Sky (C) contre Charlotte Flair et Asuka : match triple menace pour le championnat féminin WWE SmackDown.

