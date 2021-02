Panne moteur United Airlines sur un vol Boeing 777 au départ du Colorado: ce que les voyageurs doivent savoir

Une panne de moteur sur un vol United Airlines du Colorado à Hawaï qui a fait pleuvoir des pièces d’avion au-dessus de la banlieue de Denver samedi a mis le Boeing 777, les types de moteurs d’avion et les pales de ventilateur sous les projecteurs.

L’avion est rentré à Denver en toute sécurité et aucune blessure n’a été signalée parmi les 231 passagers et 10 membres d’équipage ou résidents du Colorado, mais les images de l’incident et les rapports des passagers ont secoué les voyageurs et les ont laissés avec d’innombrables questions sur l’un des go- aux jets gros porteurs pour les vols en Europe et à Hawaï.

Vidéo prise de l’intérieur de l’avion et publiée sur des médias sociaux montre le moteur droit en feu et une partie du capot moteur est manquante. La pièce a atterri dans une cour à Broomfield, Colorado.

« L’avion a commencé à trembler violemment, et nous avons perdu de l’altitude, et nous avons commencé à descendre », a déclaré David Delucia, qui était assis directement de l’autre côté de l’allée du côté avec le moteur en panne, à l’Associated Press. «Au début, je pensais que nous avions terminé. Je pensais que nous descendions. «

United seule compagnie aérienne américaine avec des Boeing 777 propulsés par un moteur en panne samedi

La Federal Aviation Administration a déclaré qu’il y avait 128 Boeing 777 plus anciens équipés de moteurs Pratt & Whitney 4000.

United est le seul transporteur américain à posséder des avions dotés des moteurs concernés. La compagnie aérienne en avait 24 en service et 28 en stock pendant la pandémie avant de les immobiliser volontairement dimanche soir. Les passagers United seront hébergés sur d’autres vols.

La mise à la terre est un pas plus loin que la directive de la FAA d’intensifier les inspections sur les Boeing 777 avec les moteurs Pratt & Whitney, en particulier les pales de ventilateur.

Les autres compagnies aériennes exploitant des 777 avec les moteurs Pratt & Whitney se trouvent au Japon et en Corée du Sud, a indiqué la FAA. Ils comprennent Japan Airlines, ANA et Korean Airlines. Le Bureau japonais de l’aviation civile les a mis au sol.

Oui, vous pourriez encore être réservé sur un Boeing 777

United possède 44 autres Boeing 777, tous équipés de moteurs GE, qui ne sont pas concernés par la mise à la terre du 777 de United ou par la directive de la FAA. La compagnie aérienne utilisera l’un de ces avions, par exemple, pour voler entre San Francisco et Taipei, Taiwan, en mars au lieu de l’un de ses 777 au sol, selon le porte-parole de United, Charlie Hobart.

American Airlines a 67 Boeing 777 dans sa flotte. Ils sont propulsés par des moteurs Rolls-Royce et GE, qui ne sont pas non plus concernés par la directive de la FAA. Les avions étaient utilisés pour des vols internationaux avant la pandémie et sont maintenant fréquemment utilisés pour des vols aux États-Unis, a déclaré la porte-parole Sarah Jantz.

Delta Air Lines a retiré ses 18 Boeing 777 l’année dernière, plus tôt que prévu en raison de la chute des voyages internationaux en raison des restrictions de voyage COVID-19 et des problèmes de santé. Le dernier vol du Delta 777 était un vol New York-Los Angeles en octobre. La compagnie aérienne, qui a commencé à faire voler le jet entre Atlanta et Londres en 1999, l’a appelé la fin d’une époque et a salué le jet comme un «cheval de bataille». Delta a effectué près de 134 000 vols dans l’avion.

Le PDG de Delta, Ed Bastian, a déclaré que le retrait d’une flotte aussi «emblématique» que le 777 n’était pas une décision facile, étant donné son rôle dans la croissance internationale de la compagnie aérienne.

«J’ai souvent volé dans cet avion et j’adore l’expérience client qu’il a apportée au fil des ans», a-t-il déclaré dans un communiqué avant le vol final de l’automne dernier.

Expert en sécurité aérienne: les pannes de moteur graves sont rares mais potentiellement catastrophiques

Le vol United 328 de Denver à Honolulu a vécu ce qu’Ed Coleman, ancien pilote militaire et expert en sécurité aérienne, pensait initialement être une panne moteur non confinée sur la base des photos des dommages.

Une défaillance non confinée signifie que des pièces sont sorties du moteur malgré les couvercles de protection et autres mesures de sécurité.

Les pannes incontrôlées sont plus dramatiques et ont tendance à être plus dangereuses que les autres pannes de moteur en raison des dommages potentiels que les pièces errantes peuvent infliger à l’avion, selon Coleman, président du département des sciences de la sécurité à l’Embry Riddle Aeronautical University à Prescott, Arizona, et directeur du Robertson Safety Institute de l’école.

« Quand les choses sortent du moteur, vous ne savez pas où elles vont aller », a-t-il dit. « Certains crevent des réservoirs de carburant … ou ils mettent le feu à quelque chose. »

Tard lundi, cependant, le président du National Transportation Safety Board a déclaré que l’incident de United n’était pas considéré comme une panne de moteur non confinée à ce stade de l’enquête car « l’anneau de contention contenait les pièces alors qu’elles s’envolaient ».

Pourtant, Robert Sumwalt a appelé la définition du type de panne moteur en grande partie une technicité.

« C’était toujours un événement que nous n’aimons pas voir », a-t-il déclaré.

En avril 2018, une panne moteur sur un vol sud-ouest a tué une mère de deux enfants de 43 ans.

L’enquête du National Transportation Safety Board sur la panne du moteur du sud-ouest a révélé qu’une fissure dans une pale de ventilateur de moteur l’avait fait rompre et a heurté le couvercle du ventilateur à un point critique près de certains loquets. L’impact a provoqué l’ouverture du couvercle et envoyé certaines pièces dans le fuselage. Une partie a perforé une fenêtre, blessant mortellement Jennifer Riordan, la passagère assise sur le siège côté hublot.

Dans l’ensemble, le nombre de pannes de moteur est « infiniment petit », a déclaré Coleman. «C’est une anomalie plus qu’une chose de routine.

« Ils sont assez rares en raison des procédures d’inspection », a déclaré Coleman. « Les moteurs ont des moments précis où ils sont démontés et examinés. »

Coleman, un ancien pilote de l’armée de l’air, a déclaré que les pilotes sont régulièrement formés pour gérer les pannes de moteur, non confinées et contenues. Il a déclaré que le ton des pilotes de United sur les enregistrements du contrôle de la circulation aérienne pendant l’incident le soulignait.

«Leurs voix ne montent même pas d’une octave», dit-il.

Il a enquêté sur des pannes de moteurs militaires et a connu une panne de moteur non contenue au cours de sa carrière et environ une douzaine d’autres pannes de moteur qui l’ont obligé à arrêter le moteur.

United a eu une panne de moteur similaire sur un autre vol Boeing 777 à destination d’Hawaï

L’incident de samedi n’était pas le premier échec incontrôlé de United sur un vol Boeing 777 à destination d’Hawaï.

En février 2018, un vol de San Francisco à Hawaï, dans un avion équipé du même moteur Pratt & Whitney, a perdu son capot moteur après la séparation d’une pale de ventilateur lors de la descente de l’avion vers Honolulu.

Le vol a effectué un atterrissage d’urgence, mais les 363 passagers et 10 membres d’équipage n’ont pas été blessés. L’avion a subi des dommages mineurs.

De nouvelles procédures d’inspection des moteurs ont été mises en place pour éviter une répétition.

« Quand une pale de ventilateur se brise, c’est généralement parce qu’il y a une sorte de fissure manquée », a déclaré Coleman.

Il est tôt, mais la similitude entre les deux incidents sera mise au point par le NTSB, a-t-il déclaré.

« Je suppose qu’ils examineront ces procédures d’inspection de très près et détermineront ce qui a été manqué et comment cela a été manqué », a-t-il déclaré.

Le United Boeing 777 impliqué dans l’incident en 2018 est remis en service chez United. Tard samedi, United a utilisé l’avion pour transporter des passagers décollés du vol 328 lors d’un vol ultérieur à destination de Honolulu.