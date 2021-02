Panne moteur Pratt et Whitney impliquée dans deux incidents le même jour

Les responsables de la sécurité aérienne se concentrent sur les pales de ventilateur du moteur dans leur enquête sur ce qui a causé une panne de moteur massive à bord d’un avion de ligne commercial Boeing 777-222 samedi, répandant d’énormes pièces d’avion dans les quartiers de la banlieue de Denver.

Cette panne moteur peut être liée à plusieurs autres remontant à des années, mais examinons d’abord les détails de l’événement le plus récent.

Le vol 328 de United Airlines, à destination d’Honolulu, a signalé une panne du moteur droit peu de temps après avoir quitté l’aéroport international de Denver à 12 h 49. Le moteur a pris feu et a commencé à se désintégrer lorsque les passagers ont enregistré et photographié le moteur défaillant en vol.

Chad Schnell était parmi les passagers avec une vue au premier rang du moteur endommagé et en feu. Voici ce qu’il a vu à l’extérieur de la fenêtre:

Certaines des pièces manquantes du moteur se sont retrouvées sur la pelouse de quelqu’un à Broomfield, au Colorado.

Sur cette photo fournie par le service de police de Broomfield sur Twitter, des débris sont éparpillés dans la cour avant d’une maison vers le 13 et Elmwood, samedi 20 février 2021, à Broomfield, Colorado. Service de police de Broomfield via AP

Voici une comparaison d’échelle pour mettre cela en perspective:

L’avion, avec 231 passagers et 10 membres d’équipage, est retourné à Denver et a atterri en toute sécurité peu après le décollage. Heureusement, personne n’a été blessé.

Qui fabrique les moteurs du Boeing 777?

Pour le vol 328 de United Airlines, il s’agissait de Pratt & Whitney, une filiale de l’entrepreneur de défense Raytheon. Selon leur société mère, « Pratt & Whitney conçoit, fabrique et entretient les moteurs d’avions et les systèmes d’alimentation auxiliaires les plus avancés au monde pour les avions commerciaux, militaires et d’affaires. »

La Federal Aviation Administration a ordonné une augmentation des contrôles des pales de ventilateur sur les moteurs Pratt & Whitney PW4077, le type utilisé par les 777 United. Les compagnies aériennes commerciales du monde entier ont immobilisé leurs 777, en attendant une enquête. Boeing a recommandé la suspension des opérations des 69 777 en service et des 59 777 en stockage utilisant les moteurs Pratt et Whitney 4000-112 jusqu’à nouvel ordre.

United possède 44 autres Boeing 777, tous équipés de moteurs GE, qui ne sont pas concernés par la mise à la terre du 777 de United ou par la directive de la FAA. La compagnie aérienne utilisera l’un de ces avions, par exemple, pour voler entre San Francisco et Taipei, Taiwan, en mars au lieu de l’un de ses 777 au sol, selon le porte-parole de United, Charlie Hobart.

American Airlines a 67 Boeing 777 dans sa flotte. Ils sont propulsés par des moteurs Rolls-Royce et GE, qui ne sont pas non plus concernés par la directive de la FAA. Les avions étaient utilisés pour des vols internationaux avant la pandémie et sont maintenant fréquemment utilisés pour des vols aux États-Unis, a déclaré la porte-parole Sarah Jantz.

Cela s’est-il déjà produit?

Un autre incident impliquant un avion Boeing fonctionnant avec des moteurs Pratt & Whitney a également laissé tomber des pièces de moteur après une autre explosion en vol au-dessus des Pays-Bas le même jour.

L’incident néerlandais impliquait un avion cargo Boeing 747 propulsé par des moteurs Pratt & Whitney PW4000, une version plus petite de ceux du Boeing 777 d’United Airlines impliqué dans l’incident de Denver, selon Reuters. Le vol Longtail Aviation 5504, un avion cargo, a dispersé de petites pièces métalliques au-dessus de Meerssen, causant des dommages et blessant une femme peu après le décollage samedi.

Le vol perturbé de United rappelle celui de février 2018, au cours duquel un United Boeing 777 de San Francisco a perdu son capot moteur et a commencé à trembler à environ une heure d’Honolulu. L’avion a pu atterrir en toute sécurité, mais les passagers étaient terrifiés. Les enquêteurs ont déclaré qu’une pale de ventilateur cassée était à l’origine de la panne.

Ce 777 avait également des moteurs Pratt & Whitney de la série 4000, similaires à ceux qui ont échoué lors des vols de samedi.

Le rapport du NTSB indique que l’échec de 2018 a été causé par une pale de ventilateur qui s’est cassée et a endommagé le moteur. Le conseil a cité des inspections inadéquates des pales de ventilateur et a déclaré que les inspecteurs n’étaient pas correctement formés.

Les inspections de la pale du ventilateur qui ont échoué avaient montré des signes d’affaiblissement du titane en 2010 et 2015, mais un inspecteur les a attribuées à la façon dont elles étaient peintes, a conclu le NTSB. Bloomberg a rapporté que le moteur était un Pratt & Whitney PW4077. Le NTSB a conclu que la division Pratt & Whitney de Raytheon Technologies Corp. n’a pas créé de normes de test adéquates.

En décembre, deux pales de ventilateur se sont rompues en vol sur un Japan Airlines 777-200 équipé d’un moteur Pratt & Whitney 4000-112 lors d’un vol Naha à Tokyo, comme le rapporte le Seattle Times.

L’Associated Press a rapporté que la FAA souhaitait des inspections plus fréquentes des pales de ventilateur creuses utilisées dans les moteurs à réaction Pratt & Whitney 4077 des avions United.

Le National Transportation Safety Board a déclaré que deux des pales de ventilateur du 777 étaient fracturées, d’autres aubes étaient endommagées et qu’une partie de l’une était incrustée dans l’anneau de confinement du moteur – en métal ou en matériau composite conçu pour maintenir les pales cassées à l’intérieur du moteur, selon Aerospace America.

L’examen initial du NTSB a révélé:

L’admission et le capot ont été séparés du moteur.

Deux pales de ventilateur ont été fracturées.

Une pale de ventilateur a été fracturée près de la racine.

Une pale de ventilateur adjacente était fracturée à mi-portée.

Une partie d’une lame était noyée dans l’anneau de confinement.

Le reste des pales du ventilateur présentait des dommages aux extrémités et aux bords d’attaque.

Le NTSB a déclaré qu’il était trop tôt pour tirer des conclusions sur les causes de la panne du moteur. La plupart des dommages se sont limités au moteur et l’avion a subi des dommages mineurs.

L’enquête est en cours. L’enregistreur de la parole du poste de pilotage et l’enregistreur de données de vol se trouvent à Washington, où le NTSB analysera les données.

La série 777 est un avion de ligne commercial à gros fuselage américain à deux moteurs fabriqué par Boeing Commercial Airplanes. C’est le plus grand biréacteur du monde et a commencé à voler en 1994. Il a été officiellement introduit en 1995.

United est la seule compagnie aérienne américaine avec le Pratt & Whitney PW4000 dans sa flotte, a déclaré la FAA. United dit qu’il a 24 des 777 en service.

L’avion United 777 dans l’incident de samedi a 26 ans.

LA SOURCE Rapports et recherches du réseau USA TODAY; Bureau national de la sécurité des transports; Administration fédérale de l’aviation; Associated Press; Semaine de l’aviation; Amérique aérospatiale; flightglobal.com; skybrary.com

Dawn Gilbertson, Javier Zarracina, Karina Zaiets, Jon Briggs, Steve Kiggins et Shawn Sullivan ont contribué à ce rapport.