Panne : les utilisateurs signalent la panne des principaux sites, notamment Amazon, Guardian, NYT et Reddit

Certains des sites Web les plus visités d’Internet, notamment Amazon, Reddit, Twitch, GitHub, eBay, Etsy, Pinterest et Stack Overflow, se sont déconnectés, laissant de nombreux utilisateurs du monde entier se demander ce qui s’est passé.

twitch est en panne, reddit est en panne, twitter agit, grosse attaque par l’apparence des choses que se passe-t-il pic.twitter.com/q6sJmB5emZ – sam coates (@samcoates69) 8 juin 2021

Le site Web et l’application du Guardian sont actuellement affectés par une panne d’Internet plus large et seront de retour dès que possible – Le gardien (@gardien) 8 juin 2021

Les médias américains et européens ont été particulièrement touchés, avec des sites Web tels que le New York Times, le Guardian, l’Independent, FT, CNN, l’Atlantic, le New Statesman, Le Monde, le New York Magazine et le New Yorker.

Même les emojis sur Twitter ont été temporairement mis hors ligne, bien que le réseau de médias sociaux dans son ensemble soit resté relativement stable.

Ce n’est pas toi, c’est nous. En fait, ce n’est même pas nous. A tout à l’heure. https://t.co/zp2JIHZMRLpic.twitter.com/fpHWEjDRhm – Haaretz.com (@haaretzcom) 8 juin 2021

DÉTAILS À SUIVRE