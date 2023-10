Un employé de Paltel, s’exprimant anonymement car la personne n’était pas autorisée à parler aux médias, a déclaré vendredi à POLITICO que les réparations étaient peu probables en raison des bombardements en cours et du manque d’équipement et de fournitures. De plus, il a ajouté que les travailleurs de l’entreprise à Gaza se réfugient et luttent pour rester en contact.

Cette fermeture pourrait être un précurseur de l’invasion terrestre très attendue de Gaza, où les habitants ont déjà subi d’importantes pertes du fait des frappes aériennes et des raids ciblés. Le porte-parole militaire israélien, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré vendredi aux journalistes que les troupes au sol étaient «développer leur activité» à Gaza et qu’il « agit avec une grande force… pour atteindre les objectifs de la guerre ».

NetBlocks et le groupe de trafic Internet Cloudflare faisaient partie des organisations qui ont constaté vendredi une forte baisse de la connectivité à Gaza. David Belson, responsable de l’analyse des données chez Cloudflare, a déclaré dans un e-mail que la société avait constaté « une baisse du trafic dans plusieurs gouvernorats de la bande de Gaza » et avait suivi la baisse complète du trafic de près d’une douzaine de grands fournisseurs de services Internet à Gaza. depuis les attentats du 7 octobre.

Alp Toker, fondateur et directeur de NetBlocks, a déclaré vendredi que sa société avait repéré « la plus grande perturbation de la connectivité Internet à Gaza aujourd’hui », avertissant que « la situation pour beaucoup sera une panne totale ou quasi-totale d’Internet à ce stade ». »

“Les pannes d’aujourd’hui sont dues aux bombardements, aux dégâts directs”, a déclaré Toker. “Nous avons maintenant la confirmation de l’opérateur qu’il s’agissait d’un impact cinétique, et les conditions sont cohérentes avec une panne soudaine.”

L’armée israélienne n’a pas répondu à une question de POLITICO quant à savoir si ses frappes aériennes ou ses raids avaient ciblé les fournisseurs d’accès Internet. Cependant, il a fourni une déclaration affirmant qu’il avait étendu ses frappes à Gaza « au cours des dernières heures » et que l’armée de l’air israélienne avait frappé « les infrastructures terroristes de manière significative ».

Un porte-parole de l’ambassade israélienne à Washington, DC, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur le manque de connectivité Internet, et le Département d’État n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Les infrastructures critiques ont été une cible majeure des attaques pendant le conflit Israël-Hamas. Un Une frappe aérienne israélienne a détruit la seule centrale électrique de Gaza en 2014, et les frappes aériennes israéliennes de ces dernières semaines ont ciblé au moins 7 000 structures à Gaza. Paltel a eu du mal à fournir des services ces dernières années, couper le téléphone et le service Internet à Gaza en 2017, en pleine crise de l’électricité. Hamas aurait détruit au moins quatre tours de communication israéliennes à la frontière de Gaza dans le cadre de l’attaque du 7 octobre.

Le service d’information Al Jazeera a déclaré à POLITICO qu’il était toujours en mesure de diffuser et de communiquer depuis Gaza en utilisant des connexions par satellite.

Daniella Cheslow a contribué à ce rapport.