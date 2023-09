Panne d’électricité à l’échelle nationale au Nigeria après l’effondrement du réseau électrique | Actualités politiques

« Un effondrement total du système » a entraîné des pannes d’électricité généralisées à travers le Nigeria, la plus grande économie d’Afrique.

La panne de jeudi a touché les 36 États du Nigeria et sa capitale, Abuja.

Le réseau s’est effondré à plusieurs reprises et il n’était pas clair quand le courant serait rétabli.

La société Enugu Electricity Distribution Company, qui fournit de l’électricité au sud-est du Nigeria, a publié un communiqué annonçant l’effondrement du « système total ».

« En raison de cette évolution, (…) nous ne sommes pas en mesure de fournir des services à nos clients », a déclaré la porte-parole de l’entreprise, Emeka Ezeh.

La production d’électricité est tombée à zéro tôt jeudi et a atteint 273 mégawatts (MW) à 10h30 GMT, bien en dessous de la moyenne quotidienne de 4 100 MW, selon les données de la Transmission Company of Nigeria.

« L’approvisionnement en électricité sera rétabli dès que le réseau national sera de nouveau alimenté », a déclaré dans un communiqué la Kaduna Electricity Distribution Company, qui fournit de l’électricité à certaines parties du nord du Nigeria.

L’approvisionnement en électricité du réseau est irrégulier au Nigeria, un important producteur de pétrole et de gaz, obligeant les ménages et les entreprises à utiliser des générateurs diesel et essence.

Cependant, les prix de l’essence et du diesel ont plus que doublé cette année après que le gouvernement a mis fin à des subventions qui duraient depuis des décennies, et de nombreux ménages et entreprises ont eu du mal à trouver une source d’énergie alternative.

En 2022, le réseau nigérian s’est effondré au moins quatre fois, ce que les autorités ont imputé à des problèmes techniques.

Le Nigeria dispose d’une capacité installée de 12 500 MW, mais en produit environ un quart.

Le président Bola Tinubu a promis d’améliorer l’approvisionnement en autorisant les gouvernements des États à construire leurs propres centrales électriques dans le but de contribuer à stimuler une croissance économique atone.