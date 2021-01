Signal, un service de messagerie cryptée, a connu une augmentation fulgurante de ses téléchargements dans le monde ces derniers jours suite à une mise à jour « controversée » de la politique de confidentialité par l’application rivale WhatsApp. Mais l’afflux d’utilisateurs migrant vers la «nouvelle trouvaille» d’Internet a été si élevé que Signal a finalement fait face à la chaleur vendredi.

Dans un communiqué publié par l’application de messagerie sur Twitter, la société a déclaré: « Signal connaît des difficultés techniques. Nous travaillons dur pour rétablir le service le plus rapidement possible. »

La cause d’une panne mondiale? Des millions et des millions déménagent vers Signal, a informé la société.

«Nous avons ajouté de nouveaux serveurs et une capacité supplémentaire à un rythme record chaque jour cette semaine sans interruption, mais aujourd’hui, nous avons dépassé même nos prévisions les plus optimistes. Des millions et des millions de nouveaux utilisateurs envoient le message que la confidentialité est importante. Nous apprécions votre patience.»

Signal a en outre ajouté qu’ils travaillaient à la capacité de l’application tout en préservant la confidentialité, une promesse qui l’a finalement catapultée à un nombre fulgurant de téléchargements. «Nous progressons vers la remise en ligne du service. La confidentialité est notre priorité absolue, mais l’augmentation de la capacité est une seconde de près en ce moment.

Alors que des milliers, sinon plus, les utilisateurs de Signal du monde entier semblaient confus quant à la raison pour laquelle leurs messages mettaient une éternité à livrer ou à atteindre leurs boîtes de réception, Elon Musk, la personne la plus riche du monde, a proposé des conseils astucieux, peut-être une suggestion sur les raisons pour lesquelles Signal faisait face. panne. Alors, naturellement, Musk leur a tweeté.

Il y a quelques jours à peine, l’unique tweet de Musk prenant en charge Signal a enflammé Internet et le bouton de téléchargement de l’application sur les magasins d’applications.

Signal est une application de messagerie instantanée développée par une organisation à but non lucratif appelée Signal Foundation. L’application a été lancée en 2014 en tant que messagerie axée sur la confidentialité. Le slogan de Signal est également «Dites bonjour à la vie privée». Signal est également livré avec un cryptage de bout en bout comme WhatsApp et est disponible pour tous les appareils, y compris Android, iPhone, iPad, Windows, Mac et Linux.

Signal Foundation, la société qui a créé Signal Private Messenger a été créée par l’ancien co-fondateur de WhatsApp Brien Acton qui s’était séparé de WhatsApp en 2017. Bien que Signal fournisse à peu près toutes les fonctionnalités similaires à WhatsApp, il ne permet pas de sauvegarder chats sur Google Drive ou iCloud. De plus, il ne permet pas aux groupes d’ajouter automatiquement des personnes à moins que les personnes ne donnent leur consentement.