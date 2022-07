Panne de Rogers : Nous voulons avoir de vos nouvelles

Les clients de Rogers à travers le pays signalent que leur service est en panne depuis tôt vendredi matin. Les services gouvernementaux ont été touchés, comme les lignes téléphoniques à Service Canada, y compris les bureaux des passeports, et l’Agence du revenu du Canada.

“Nous subissons actuellement une panne sur nos réseaux filaires et sans fil et nos équipes techniques travaillent dur pour rétablir les services le plus rapidement possible”, a déclaré un porte-parole dans un communiqué par e-mail à CTVNews.ca.

“Au nom de nous tous chez Rogers, nous nous excusons sincèrement auprès de nos clients, et nous continuerons de vous tenir au courant car nous avons plus d’informations à partager, y compris quand nous prévoyons que le service sera rétabli.”

