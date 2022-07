Panne de Rogers : les Canadiens partagent leurs histoires

Les vendredis sont généralement les jours les plus chargés pour Abigail Hitchens.

Le fleuriste de Collingwood, en Ontario, reçoit des appels pour tout, des événements et des anniversaires aux anniversaires et aux rassemblements.

Parfois, c’est juste pour un cadeau de week-end “sur un coup de tête”.

Des jours comme celui-là, Hitchens vendra généralement des fleurs.

“Pas aujourd’hui”, a-t-elle déclaré dans un courriel à CTVNews.ca. “Mon téléphone ne sonne pas – et de nombreux e-mails ne fonctionnent pas. Je ne peux pas non plus accepter de paiement par virement électronique. Je me suis débarrassé du terminal Visa au début de COVID. La dernière fois que cette panne s’est produite, j’ai perdu 900 $ de ventes. Aujourd’hui, c’est cherche à être au moins 1 500 $.”

Hitchens rejoint de nombreuses personnes à travers le Canada qui se sont précipitées pour mettre de l’ordre dans leur vie professionnelle alors qu’une panne massive du réseau Rogers vendredi a désactivé les services mobiles et les connexions Internet des clients.

Non seulement les entreprises telles que Hitchens sont touchées, mais aussi les banques, les bureaux des passeports, les aéroports et les hôpitaux.

Les gens sont également incapables d’effectuer des paiements par débit et, dans certains cas, peuvent avoir des difficultés à appeler le 911. Certains ont recours à se tenir debout à l’extérieur des cafés dans le but de se reconnecter en ligne.

Vendredi après-midi, Rogers a déclaré qu’il “faisait des progrès” dans la résolution de la panne, bien que l’on ne sache pas quand les services seront de nouveau opérationnels.

L’entreprise n’a pas révélé exactement ce qui a causé la panne ni combien de clients sont touchés.

Hitchens a déclaré à CTVNews.ca qu’elle comptait sur les vendredis pour rattraper les jours plus lents plus tôt dans la semaine.

Elle et bien d’autres ont répondu à un appel de CTVNews.ca demandant aux lecteurs de partager leurs expériences pendant la panne de service.

Les réponses ont été envoyées par courriel à CTVNews.ca et n’ont pas toutes été vérifiées de façon indépendante.

En tant que personne ayant un enfant à nourrir et des factures à payer, Hitchens dit qu’une perte de 1 500 $ comme celle à laquelle elle s’attend vendredi est “énorme” pour une propriétaire de petite entreprise comme elle.

“Cela peut ne pas sembler beaucoup d’argent pour beaucoup de gens, mais après deux ans de COVID et aucun travail d’événement, ces petites sommes sont ce qui nous permet de garder les lumières allumées alors que nous travaillons pour récupérer deux ans de pertes”, a-t-elle déclaré.

“… Rogers devient peu fiable et absolument misérable à gérer tout en étant exorbitant pour ce que nous obtenons.”

D’autres propriétaires de petites entreprises ont exprimé des frustrations similaires face à la panne de Rogers et à l’impact que cela aura alors qu’ils tentent de se remettre du bilan économique de la pandémie de COVID-19.

Une personne a déclaré qu’il n’avait pas pu recevoir de dons pour son organisation à but non lucratif, tandis qu’un pharmacien a déclaré qu’il ne pouvait pas recevoir de télécopies des cabinets de médecins et s’inquiétait de l’impact que cela aurait sur les patients.

Au moins deux personnes qui ont écrit à CTVNews.ca ont déclaré qu’elles devaient parler à leurs médecins et chirurgiens par téléphone, mais qu’elles n’ont pas pu le faire.

La situation affecte également les clients d’autres manières, notamment leurs systèmes de sécurité à domicile, les travaux scolaires en ligne et le paiement des factures.

Certains ont demandé pourquoi Rogers ne les avait pas informés de la panne. D’autres disent que si cela continue, ils n’auront d’autre choix que de passer à un autre fournisseur de services.

La panne touche même les clients à l’étranger.

Pamela Tribiger a déclaré à CTVNews.ca qu’elle était en vacances en Irlande du Nord avec sa famille et qu’elle utilisait son téléphone pour naviguer.

Du coup, elle dit qu’elle n’avait aucun moyen de trouver leurs destinations ou Airbnb.

“C’était paniquer d’être dans un pays étranger et complètement isolé”, a-t-elle déclaré.

Heureusement, ils ont pu trouver le Wi-Fi dans un centre d’information et ont ainsi obtenu l’itinéraire vers leur Airbnb.

Sabrina Brosnan de Vancouver a déclaré qu’elle cherchait actuellement à obtenir de l’aide pour un loyer en souffrance et qu’elle était incapable de résoudre le problème en raison de la panne.

“C’est extrêmement pénible pour beaucoup de ceux qui essaient de joindre le gouvernement et d’obtenir une aide financière ou médicale, sans parler de tous ceux qui essaient d’obtenir un passeport ou une autre aide du gouvernement”, a écrit Brosnan à CTVNews.ca.

“Ils devraient pouvoir empêcher ce genre de choses de se produire, j’ai dû aller à ma bibliothèque locale pour vérifier mes e-mails et vous envoyer ceci, non pas que je me plaigne d’aller à ma bibliothèque, mais nous sommes censés être au-delà de ce genre de problème de panne avec ces entreprises. »

En réponse à la panne, un porte-parole du Centre de la sécurité des télécommunications a déclaré que le Centre canadien pour la cybersécurité a proposé d’aider Rogers, rapporte La Presse canadienne.



Avec des fichiers de CTV News et de La Presse Canadienne



