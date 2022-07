Panne de Rogers : le PDG dit que le service est rétabli pour la plupart des clients

Le PDG de Rogers, Tony Staffieri, a déclaré que “presque 100%” du réseau de l’entreprise est de nouveau en ligne après des pannes généralisées vendredi, qu’il a attribuées à une panne de réseau après une mise à jour de maintenance.

“Cent pour cent de nos clients sans fil ont un service dans tout le pays. Et en ce qui concerne notre câble, à la maison et au travail, moins d’un pour cent ont encore ce que nous qualifierions de problèmes intermittents”, a déclaré Staffieri dans une interview avec Nouvelle chaîne CTV activée. “Mais nos équipes sont là-dessus et nous espérons résoudre cela dans l’heure.”

La société a déclaré vendredi soir que les services “commençaient à se redresser”. Dans un communiqué tard vendredi soir, Staffieri a déclaré que la société avait fait “des progrès significatifs vers la remise en ligne de nos réseaux” et s’est excusée pour l’interruption du service.

Staffieri a déclaré à CTV News Channel que la cause de la panne de vendredi était une “panne du système réseau” suite à une mise à jour de maintenance effectuée entre jeudi soir et tôt vendredi matin.

La panne de réseau a touché plusieurs services mobiles et Internet, des banques, des achats par carte de débit, des bureaux de passeport et l’application ArriveCAN du Canada.

“Ce sont généralement des mises à jour très routinières de notre réseau central. Cette mise à jour a provoqué un dysfonctionnement de certains des routeurs de notre système et ce dysfonctionnement a provoqué une surcharge de trafic. Et à la suite de cela, l’ensemble du système s’est simplement arrêté et le réseau est devenu inutilisable. à nos clients », a-t-il déclaré.

Une fois le problème identifié, Staffieri a déclaré que les techniciens avaient remplacé le logiciel, l’équipement et la configuration réseau gênants.

“Nous y avons travaillé toute la journée d’hier et toute la nuit pour apporter ces changements, afin que nous puissions agir le plus rapidement possible pour mettre le réseau en place”, a déclaré Staffieri.

Rogers dit qu’il créditera automatiquement les clients pour compenser le service perdu. Staffieri indique que l’entreprise investira également dans la redondance et la résilience de son réseau afin d’éviter de futures pannes.

“Nous appliquons de manière proactive des crédits de facture pour ces clients, mais plus important encore, nous nous assurons que nous réinvestissons dans les choses dont ils ont besoin pour nous assurer qu’ils ont cette résilience et cette redondance dans le réseau afin que sur qui ils peuvent compter et nous pouvons regagner leur confiance grâce au réseau de Rogers », a-t-il déclaré.

Samedi matin, Rogers a annoncé que les services avaient été rétablis pour “la grande majorité” de ses clients et a déclaré que ses équipes techniques travaillaient pour s’assurer que les clients restants concernés soient de nouveau en ligne le plus rapidement possible.

Cependant, la société a déclaré certains clients peuvent subir des retards à retrouver un service complet alors que les volumes de trafic reviennent à la normale.



Interac a déclaré samedi matin Les services de virement électronique et de débit ont été rétablis. Le réseau de paiement a également déclaré qu’il ajouterait un autre fournisseur pour “renforcer la redondance de notre réseau existant” à la suite de la panne de Rogers.

Plusieurs services de police affirment que les services 911 sont à nouveau en mesure de recevoir des appels et la ville de Montréal affirme que sa ligne d’information 311 est de nouveau opérationnelle.

En Ontario, GO Transit et Metrolinx ont signalé leurs systèmes de billetterie électronique et de paiement en ligne ont été remis en ligne samedi matin.

Ce n’est pas la première fois que le réseau de Rogers subit une interruption de service pancanadienne. En avril 2021, il y a eu une panne de près d’une journée affectant les clients sans fil. La société a attribué cette panne à un problème résultant d’une mise à jour logicielle.



Avec des fichiers de La Presse canadienne, Melissa Lopez-Martinez et Michael Lee de CTVNews.ca

