Panne de Rogers : le PDG défend sa réponse à l’audience

OTTAWA –

Des experts en télécommunications ont appelé à faire échouer le rachat prévu par Rogers Communications de son rival Shaw, critiquant la réponse d’Ottawa et de l’organisme fédéral de réglementation des télécommunications à la grave panne de Rogers au début du mois.

Le comité de l’industrie de la Chambre des communes a entendu lundi les témoignages de divers experts sur la panne, ainsi que le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne, des dirigeants de Rogers et des représentants du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Les experts ont fourni un certain nombre de recommandations politiques, y compris des moyens d’assurer la concurrence dans l’industrie, et ont demandé que la transaction Rogers-Shaw soit bloquée.

Rogers poursuit une fusion de 26 milliards de dollars avec Shaw, mais l’accord nécessite toujours l’approbation du Bureau de la concurrence et du bureau de Champagne.

La panne du 8 juillet a paralysé le réseau de Rogers et touché des millions de clients à travers le Canada, y compris des personnes essayant de contacter les services d’urgence.

Les quatre experts qui ont témoigné lundi ont critiqué la réponse du CRTC à la panne, y compris sa décision de ne pas poursuivre une enquête publique complète.

Le professeur de communications de l’Université Carleton, Dwayne Winseck, a déclaré que le CRTC était responsable de l’effet de la panne sur l’accès aux services d’urgence, ajoutant que “peut-être devrait-il être tenu de repenser son approche relativement permissive de la réglementation des services essentiels”.

Le chef du CRTC, Ian Scott, s’est fait demander lors de sa comparution si le régulateur des télécommunications avait besoin de pouvoirs supplémentaires.

Scott a dit qu’il ne pouvait penser à aucune disposition qui aurait pu empêcher la panne. “En ce qui concerne les pannes de réseau et la fiabilité du réseau, je pense que c’est une situation qui peut être résolue par l’industrie.”

Geist a critiqué la réponse de Scott.

“C’était, je pense, remarquable et exceptionnellement décourageant de voir le président du CRTC venir hausser les épaules virtuellement lorsqu’on lui posait des questions sur le rôle que la nouvelle réglementation pourrait jouer”, a déclaré Geist.

John Lawford, directeur exécutif du Centre pour la défense de l’intérêt public, a déclaré qu’une partie du problème avec le CRTC est qu’il n’impose pas d’exigences de qualité de service.

Rogers a soumis une lettre au CRTC vendredi, expliquant comment la panne s’est produite et le degré d’incapacité de son réseau.

Scott a déclaré que la commission était en train d’examiner la soumission et de déterminer les prochaines étapes.

“Rogers a dit qu’ils feraient mieux. Le CRTC s’assurera qu’ils le fassent”, a déclaré Scott dans son témoignage.

Scott a déclaré qu’il reste à déterminer si des sanctions seront imposées, mais a averti que, conformément à la législation actuelle, les sanctions visent à encourager la conformité plutôt qu’à être punitives.

La députée conservatrice Tracy Gray a interrogé les responsables du CRTC sur leur préparation à l’impact d’une panne sur les appels au 911, étant donné que la défaillance de Rogers a limité la capacité des Canadiens à accéder aux services d’urgence.

“Il est très difficile de se préparer à quelque chose de vraiment sans précédent”, a déclaré Scott.

Le PDG de Rogers Communications, Tony Staffieri, a également été interrogé lundi par des députés sur la question de savoir si un manque de concurrence dans le secteur des télécommunications aurait pu contribuer à la panne massive, survenue alors que la société attendait les approbations du gouvernement pour son achat de Shaw.

Le député libéral Nathaniel Erskine-Smith a demandé à Staffieri si la concentration des clients dans une seule entreprise est un défi pour la résilience du réseau.

“Nous travaillons tous les jours dans un environnement très concurrentiel et nous travaillons dur pour offrir le meilleur rapport qualité-prix aux clients”, a déclaré Staffieri.

« Tu dis ça avec un visage impassible ? répondit Erskine-Smith.

Dans son allocution d’ouverture, Staffieri a déclaré que la panne reflète un échec de la part de Rogers. “Ce jour-là, nous n’avons pas tenu notre promesse d’être le réseau le plus fiable au Canada.”

Le PDG a en outre décrit certaines des causes techniques de la panne et ce que l’entreprise fait pour éviter d’autres pannes, y compris un plan pour séparer les réseaux sans fil et Internet.

Les députés ont également adressé des questions à Champagne sur l’action du gouvernement en réponse à la panne.

Le député néo-démocrate Brian Masse a pressé Champagne d’adopter une loi pour faire d’Internet un service public, affirmant que COVID-19 avait montré qu’Internet était un service essentiel.

Sans plus de pouvoir gouvernemental pour réglementer Internet, a déclaré Masse à l’audience du comité, “nous devons compter sur n’importe quel ministre pour être copain avec un groupe de PDG”.

Champagne a défendu sa rencontre avec les PDG des télécommunications, et bien qu’il n’ait pas dit s’il soutiendrait une législation pour faire d’Internet un service public, il a déclaré qu’il était ouvert à travailler au-delà des lignes de parti et à prendre en compte les recommandations du comité.

Masse a demandé à Staffieri s’il soutiendrait une déclaration des droits des consommateurs, mais l’exécutif de Rogers n’a pas répondu directement.

“Nous sommes très concentrés sur ce que nous devons faire pour assurer la résilience et la redondance de nos réseaux”, a déclaré Staffieri.

Champagne a déclaré que le jour de la panne, il avait contacté Staffieri pour s’enquérir de la situation, mais la conversation n’était pas entre un PDG et un ministre. Au contraire, Champagne parlait au nom des Canadiens.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 25 juillet 2022.