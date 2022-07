Panne de Rogers : le gouvernement demande aux télécoms de parvenir à un accord

Le ministre canadien de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré qu’il avait chargé les principaux réseaux de télécommunications du Canada d’établir un accord formel pour atténuer les dommages des futures pannes.

À la suite d’une réunion à huis clos avec le PDG de Rogers et les chefs d’autres fournisseurs de services de télécommunications lundi, Champagne a déclaré qu’il avait donné au groupe 60 jours pour envisager l’itinérance d’urgence, l’assistance mutuelle en cas de panne et l’élaboration d’un protocole de communication pour mieux informer le public et les autorités de toute situation d’urgence.

Champagne a déclaré qu’il s’agissait d’une “première étape” pour s’attaquer à la résilience et à la fiabilité du secteur.

La panne de Rogers a commencé tôt vendredi matin et a duré environ 15 heures, touchant des millions de foyers et d’entreprises. Cela a également entravé la capacité des clients à utiliser les services d’urgence comme appeler le 911.

Rogers affirme que la « panne du système réseau » a été déclenchée par une mise à jour de maintenance du réseau central, qui a provoqué un dysfonctionnement des routeurs.

Alors que la société a confirmé samedi que la majeure partie de son système avait été restaurée pour la grande majorité des clients, certains signalent toujours des problèmes.

L’événement a suscité de nouveaux appels à une concurrence accrue dans l’espace des télécommunications afin d’atténuer l’impact généralisé d’une future panne.

C’est pourquoi j’ai réuni aujourd’hui les dirigeants des principales entreprises de télécommunications pour exiger qu’ils prennent des mesures immédiates pour améliorer la résilience et la fiabilité de nos réseaux en veillant à ce qu’un accord formel soit en place dans les 60 jours. — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) 11 juillet 2022

Ce n’est qu’une première étape. Les Canadiens méritent davantage de leurs fournisseurs en termes de qualité et de fiabilité du service et je veillerai à ce qu’ils respectent les normes élevées auxquelles les Canadiens s’attendent, notamment en améliorant la concurrence, l’innovation et l’abordabilité. — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) 11 juillet 2022



Plus à venir.