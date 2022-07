Panne de Rogers : le CRTC exige des réponses

Ottawa –

L’organisme de réglementation des télécommunications du Canada a déclaré mardi qu’il avait ordonné à Rogers Communications de répondre aux questions sur la panne de réseau de la semaine dernière qui a touché des millions de Canadiens.

Rogers doit fournir un compte rendu détaillé du “pourquoi” et du “comment” la panne s’est produite, et des mesures que l’entreprise met en place pour prévenir de futures pannes, a déclaré le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes dans un communiqué.

L’entreprise a jusqu’au 22 juillet pour fournir ses réponses, après quoi le CRTC décidera des mesures supplémentaires à prendre.



(Reportage par Ismail Shakil à Ottawa; Montage par Chris Reese)