Panne de Rogers : certains clients signalent des problèmes pour le troisième jour

Deux jours après qu’une panne massive a mis hors ligne les clients de Rogers à travers le pays, certains signalent toujours des problèmes de connexion perdus ou médiocres, même si la société affirme que presque tout le réseau est de nouveau en ligne.

“Depuis le soi-disant rapport de retour au service de Rogers, je n’ai eu qu’un service médiocre”, a déclaré dimanche John Layne d’Oshawa à CTVNews.ca dans un courriel.

“Je ne peux pas accéder à de nombreux sites Web, y compris la banque TD, le site immobilier de Toronto et bien d’autres. Le service que j’ai est très lent.”

Plusieurs personnes ont écrit à CTVNews.ca au cours du week-end pour dire qu’elles n’avaient toujours pas de téléphone, d’Internet ou de télévision, ou qu’elles avaient de mauvaises connexions, ce que la société a averti que cela pourrait être une possibilité pour certains.

Les réponses ont été envoyées par courriel à CTVNews.ca et n’ont pas toutes été vérifiées de façon indépendante.

La panne généralisée du réseau a affecté non seulement les services téléphoniques et Internet, mais aussi les banques, les achats par carte de débit, les bureaux des passeports, les appels au 911 et l’application ArriveCAN du Canada, qui est requise pour les voyageurs entrant au pays.

Des images de personnes se tenant à l’extérieur des cafés à la recherche d’une connexion Wi-Fi gratuite ont mis en évidence les efforts déployés par certaines personnes pour se reconnecter.

Rogers a déclaré samedi dans un communiqué qu’il avait rétabli les services à la “grande majorité” des clients. Le PDG de la société, Tony Staffieri, s’est excusé pour la panne et a déclaré que “presque 100%” du réseau de la société était revenu en ligne samedi après-midi.

Mais alors que certains services reviennent en ligne et que le trafic revient à la normale, la société a déclaré retrouver un service complet peut être retardé pour certains clients. Staffieri a également déclaré à CTV News Channel que “moins d’un pour cent” des clients rencontraient encore des “problèmes intermittents”.

Staffieri a également imputé la panne du réseau à une mise à jour de maintenance, qui a provoqué l’arrêt de certains routeurs du système.

Mais alors que les problèmes persistaient samedi, certains clients étaient toujours bloqués, y compris des Canadiens plus âgés.

“Je vis dans (un) appartement avec un grand nombre de personnes âgées qui n’ont que des lignes fixes”, a déclaré Lindy Adams d’Owen Sound, en Ontario. a déclaré à CTVNews.ca samedi.

Adams a déclaré que les lignes téléphoniques étaient restées coupées samedi, sans aucun moyen de contacter la famille ou le 911, et qu’au moins cinq personnes n’ont pas pu obtenir leurs médicaments sur ordonnance.

Engy Ayad de SEM Construction à London, en Ontario, a déclaré qu’en raison de la baisse des paiements d’Interact, l’entreprise ne pouvait pas payer la moitié de ses employés, qui reçoivent leur salaire par virement électronique.

“Je suis allé à la banque et on m’a dit qu’ils ne pouvaient rien faire pour aider même s’ils avaient Internet avec Bell, mais Interac lui-même était en panne”, a déclaré Ayad dans un courriel à CTVNews.ca samedi.

“Les moyens de subsistance des gens ont été affectés par le fait qu’ils n’étaient pas payés à temps. C’était tout simplement horrible.”

Rogers dit qu’il créditera automatiquement les clients pour compenser le service perdu.

Le réseau cellulaire de l’entreprise a également connu une interruption de service similaire à l’échelle nationale en avril 2021, que Rogers a attribuée à une mise à jour logicielle.

‘ACTE DE FOI’

Après la panne des machines de paiement à Bufala Pizzeria à North Vancouver, en Colombie-Britannique, le directeur Michael Littleford a mis en place un système de reconnaissance de dette, prenant les noms et numéros de téléphone des clients dans l’espoir qu’ils reviendraient et paieraient lorsqu’ils auraient l’argent.

Dans les 24 heures, tout le monde était revenu et avait payé sa note, a déclaré Littleford à CTV News Channel dimanche.

“Pouvoir dire que nous vous faisons confiance pour revenir et payer vos 200 $ de nourriture et de bar, c’est un acte de foi assez important de pouvoir dire cela à quelqu’un de nos jours. Cela semble très inhabituel et inconfortable. ” il a dit.

Bien que frustrant, ce moment lui a rappelé “l’humanité des gens”, a-t-il déclaré.

“Mais nous sommes un restaurant communautaire. Nous ne sommes pas au centre-ville de Vancouver, nous sommes à North Vancouver dans Edgemont Village et beaucoup de gens ici sont des locaux et des habitués, et le niveau de confiance, je pense, est accru étant dans une communauté plus petite que dans un centre-ville.”



Avec des fichiers de CTV News