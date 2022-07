Panne de Rogers : ce que nous savons de la panne de réseau

Vendredi dernier, Rogers a connu une importante panne de réseau à l’échelle nationale affectant une gamme de services, de la couverture des téléphones fixes et cellulaires à Internet et à la télévision.

Non seulement les gens ne pouvaient pas faire d’appels, y compris des appels au 911 dans certains cas, mais les clients avaient du mal à effectuer des achats par débit et à accéder à l’application ArriveCan du Canada, qui est nécessaire pour entrer dans le pays.

La société affirme avoir rétabli les services pour la “grande majorité” de ses clients, bien que des informations faisant état de pannes continues et de mauvaises connexions aient persisté au cours du week-end.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur la panne de Rogers.

QUAND EST-CE QUE ÇA A COMMENCÉ?

La panne a commencé tôt vendredi matin, avec le traqueur de service en ligne istheservicedown.ca signalant des problèmes de Roger dès 4 h 40 HAE, les premiers rapports provenant de l’Ontario.

Rogers a confirmé peu avant 9 h HAE sur Twitter que il était au courant des problèmes affectant le réseau.

Vers 11 h 30 HAE, Rogers a déclaré que la panne s’était propagée à tous ses réseaux filaires et sans fil.

Vendredi soir, Rogers a déclaré avoir commencé à voir ses services sans fil revenir en ligne.

Samedi, le président et chef de la direction de Rogers, Tony Staffieri, a déclaré à CTV News Channel que “presque 100%” du réseau de l’entreprise était revenu en ligne, avec “moins de 1%” des clients rencontrant encore des “problèmes intermittents”.

Certains clients ont signalé des problèmes persistants au cours du week-end, y compris dimanche.

COMBIEN DE PERSONNES LA Panne A-T-ELLE ÉTÉ AFFECTÉE ?

Rogers n’a pas divulgué le nombre de clients touchés par la panne.

Cependant, l’organisation britannique NetBlocks, qui surveille la cybersécurité, a déclaré que la panne avait été éliminée. un quart de la connectivité observable du Canada.

Rogers comptait près de 11,3 millions d’abonnés sans fil et plus de 2,6 millions d’abonnés Internet en 2021, selon le rapport annuel de la société pour cette année-là.

Les appels et les SMS entre les clients de Bell ou vers d’autres fournisseurs n’ont pas été affectés, a indiqué la société. CTV News est une division de Bell Média. Telus a également publié une déclaration similaire.

Cependant, les clients de ces fournisseurs et d’autres ont déclaré avoir de la difficulté à joindre ceux du réseau de Rogers.

Les cafés à travers le Canada ont également été inondés de clients de Rogers à la recherche d’une connexion Wi-Fi gratuite. De nombreux clients de Rogers ont critiqué Rogers pour son manque de communication au départ sur la cause de la panne et le moment où les services devaient revenir.

La panne ayant également détruit les services Interac, les entreprises ont eu du mal à accepter les paiements des clients, qui ont finalement été contraints de retirer de l’argent.

Les institutions financières, dont TD Canada Trust, BMO et la Banque Royale, ont déclaré que la panne avait perturbé leurs opérations.

Des organismes gouvernementaux comme Service Canada et l’Agence du revenu du Canada ont signalé des pannes de leurs lignes téléphoniques.

Les systèmes de transport en commun, comme Metrolinx en Ontario, ont également signalé des problèmes de paiement des tarifs.



Les hôpitaux ont signalé des problèmes avec leurs systèmes téléphoniques, le Scarborough Health Network en Ontario demandant aux médecins et au personnel de garde venir physiquement à l’hôpital.

À la fin de la journée de négociation vendredi, les actions de Rogers étaient en baisse de 73 cents à 61,54 $ à la Bourse de Toronto, a rapporté Reuters.

QU’EST-CE QUI A CAUSE LA Panne ?

Staffieri a déclaré qu’une “panne du système réseau” après une “mise à jour de maintenance” dans le réseau central de l’entreprise était à l’origine de la panne. Il a déclaré samedi dans un communiqué que la mise à jour avait provoqué un dysfonctionnement de certains routeurs.

“Nous avons déconnecté l’équipement spécifique et redirigé le trafic, ce qui a permis à notre réseau et à nos services de revenir en ligne au fil du temps alors que nous gérons les volumes de trafic revenant à des niveaux normaux”, a-t-il déclaré.

Ritesh Kotak, analyste en technologie et en cybersécurité, a déclaré lundi à CTV News Channel qu’un téléphone portable se connecte à un réseau via des tours et une infrastructure de communication “backbone” complexe avec des routeurs et des commutateurs, qui doivent tous être entretenus.

“Ils sont allés faire une mise à jour sur l’un de ces systèmes de base critiques qui ont horriblement mal tourné et ont tout arrêté d’un océan à l’autre”, a-t-il déclaré.

Vendredi, un porte-parole du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a confirmé à CTV News que la panne n’était pas due à une cyberattaque.

S’adressant à CTV News Channel samedi, Kotak a déclaré avant même que Rogers ne publie une déclaration sur la cause de la panne, il soupçonnait qu’une cyberattaque n’en était pas la raison.

Kotak a expliqué que la panne a eu lieu tôt le matin, ce qui correspond généralement au moment où des mises à jour majeures se produisent, et a également souligné que ce n’était pas la première fois que quelque chose comme ça arrivait à Rogers.

Le réseau cellulaire de Rogers a connu une interruption de service similaire toute la journée en avril 2021, que la société a également imputée à une mise à jour logicielle.

QUE FAIT-ON ?

Staffieri et d’autres dirigeants des télécommunications doivent rencontrer le ministre de l’Industrie François-Philippe Champagne pour discuter de l’amélioration de “la fiabilité des réseaux à travers le Canada”, selon un communiqué du bureau du ministre.

Cette réunion devrait avoir lieu pratiquement lundi.

Roger a déclaré qu’il “créditerait également de manière proactive tous les clients automatiquement” via leurs comptes.

Cependant, il reste à voir exactement combien les clients seront remboursés.

Dans son premier rapport trimestriel de 2022, Rogers a déclaré que son revenu mensuel moyen par utilisateur sans fil était de 57,25 $. En supposant que les clients reçoivent un crédit de deux jours pour la panne qui ne s’élèverait qu’à environ 3,82 $ au total.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a confirmé vendredi avoir reçu et examiné une demande du Centre pour la défense de l’intérêt public à but non lucratif d’ouvrir une enquête en vertu de la Loi sur les télécommunications.

Pendant ce temps, la panne prolongée soulève des questions sur la nécessité d’une plus grande concurrence dans l’industrie canadienne des télécommunications.

Cela survient alors que Rogers poursuit un accord de 26 milliards de dollars pour acheter Shaw Communications Inc., ce que le Bureau de la concurrence du Canada combat actuellement.



Avec des fichiers de CTV News, La Presse canadienne et Reuters