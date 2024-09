Panne de réseau affectant des milliers de personnes dans la région de Savannah

Vidéo ci-dessus : Vos gros titres du lundiUne panne de réseau généralisée affecte des milliers de personnes dans certaines parties de Savannah, de la Géorgie côtière et de la Caroline du Sud. Des milliers de personnes sont privées de services téléphoniques et Internet dans la région, ce qui semble provenir d’une perturbation du réseau Verizon. Des milliers de clients de Hargray Communications ont signalé des perturbations. La perturbation du réseau semble avoir commencé juste avant 11 heures lundi, selon downdetector.com, et s’est prolongée jusque tard dans l’après-midi. « Un fournisseur tiers a subi deux coupures de fibre, ce qui a provoqué une interruption de service pour certains clients de la région de Savannah », a déclaré un porte-parole de Verizon. « Nos ingénieurs sont engagés et travaillent avec notre fournisseur pour rétablir rapidement le service. » On ne sait pas quand les pannes seront rétablies. Dans une déclaration à WJCL, Hargray a déclaré : « Une partie de nos clients Hargray connaissent actuellement une connexion Internet lente ou des pannes Internet en raison de dommages à la fibre causés par un tiers. Les techniciens travaillent avec diligence pour rétablir les services aussi rapidement et en toute sécurité que possible. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et remercions nos clients pour leur patience pendant que nous effectuons les travaux de réparation des fibres endommagées. Nous vous tiendrons au courant sur notre page Facebook Hargray au fur et à mesure que des informations seront disponibles. WJCL mettra à jour cette histoire au fur et à mesure que les détails se préciseront.

Vidéo ci-dessus : vos titres du lundi Une panne de réseau généralisée affecte des milliers de personnes dans certaines parties de Savannah, de la Géorgie côtière et de la Caroline du Sud. Des milliers de personnes sont privées de services téléphoniques et Internet dans la région, ce qui semble provenir d’une perturbation du réseau Verizon. Des milliers de Les clients de Hargray Communications ont signalé des perturbations. La perturbation du réseau semble avoir commencé juste avant 11 heures lundi, selon downdetector.comqui a duré jusque tard dans l’après-midi. « Un fournisseur tiers a subi deux coupures de fibre, ce qui a entraîné une interruption de service pour certains clients de la région de Savannah », a déclaré un porte-parole de Verizon. « Nos ingénieurs sont engagés et travaillent avec notre fournisseur pour rétablir rapidement le service. » Aucune information n’a été communiquée sur la date à laquelle les pannes seront rétablies. Dans une déclaration à WJCL, Hargray a déclaré : « Une partie de nos clients de Hargray connaissent actuellement une connexion Internet lente ou des pannes Internet en raison de dommages causés à la fibre par un tiers. Les techniciens travaillent avec diligence pour rétablir les services aussi rapidement et en toute sécurité que possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient et apprécions la patience de nos clients pendant que nous effectuons les travaux de réparation de la fibre endommagée. Nous fournissons des mises à jour sur notre page Facebook Hargray au fur et à mesure que les informations sont disponibles. » WJCL mettra à jour cette histoire au fur et à mesure que les détails se développeront.