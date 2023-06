Panne de Reddit : pourquoi les communautés en ligne s’assombrissent

Points clés Des milliers de communautés Reddit se sont « éteintes » cette semaine pour protester contre la gestion du site.

La « panne » est survenue après que Reddit ait proposé de facturer les développeurs d’applications tierces.

Alors que certaines communautés ont déclaré que leurs manifestations dureraient 48 heures, d’autres ont déclaré qu’elles se poursuivraient indéfiniment.

L’un des plus grands sites Web au monde – décrit comme la première page d’Internet – devient partiellement « sombre » alors que les utilisateurs protestent contre des changements qui amèneraient ses propriétaires à tirer profit de sa mine de données.

Des millions d’utilisateurs de Reddit, un site d’actualités sociales et de forum de discussion, ont été exclus des groupes dans le cadre d’une panne d’électricité qui a commencé lundi.

La dispute porte sur la proposition de Reddit de facturer l’accès aux développeurs d’applications tierces. Certaines de ces applications aident les gens à accéder au site, mais l’accès pourrait également être utilisé par des modèles de langage d’IA pour perfectionner l’écriture humaine.

Voici ce que nous savons.

Qu’est-ce que Reddit ?

Reddit est un forum de discussion en ligne, qui se décrit comme la « première page d’Internet ».

Il a été lancé en 2005 et est devenu l’un des sites Web les plus populaires au monde, avec des centaines de millions d’utilisateurs mensuels.

Les utilisateurs soumettent du contenu – qui peut inclure des images, des liens, des vidéos ou des messages texte – aux communautés du site ou « subreddits », qui sont organisés par sujet et gérés par des modérateurs.

Les sous-reddits populaires, y compris r/Music, sont devenus sombres pour protester contre les nouveaux frais facturés par Reddit. Source: Actualités SBS / Jessica Bahr

Qu’est-ce que le « black-out » de Reddit ?

Les applications tierces utilisent l’interface de programmation d’applications (API) de Reddit pour accéder et utiliser les données du site.

Ils permettent également à des programmes tels que ChatGPT et Google’s Bard d’utiliser d’énormes quantités de données provenant de sites tels que Reddit pour affiner le contenu de type humain qu’ils produisent.

L’accès à l’API de Reddit était auparavant gratuit, mais à partir du 1er juillet, Reddit introduit des frais pour les développeurs. Un développeur, Apollo, affirme que les frais proposés lui coûteront plus de 20 millions de dollars américains (29,5 millions de dollars) par an et l’obligeront à fermer.

Selon un groupe soutenant la contestation sur le site Twitch, plus de 7 000 groupes s’étaient éteints pour s’opposer aux nouveaux frais de Reddit.

La ligne est la dernière retombée de la révolution de l’intelligence artificielle, le PDG de Reddit, Steve Huffman, ne voulant pas autoriser les entreprises qui créent des chatbots IA tels que ChatGPT à avoir un accès gratuit au site pour perfectionner leurs modèles en grand langage.

Qu’est-ce qui a été dit?

« Reddit doit être une entreprise autonome, et pour ce faire, nous ne pouvons plus subventionner les entités commerciales qui nécessitent une utilisation de données à grande échelle », a écrit M. Huffman dans un article de Reddit vendredi.

Les sous-reddits impliqués dans la manifestation contre le black-out incluent r/Music, r/funny, r/gadgets et r/todayilearned, chacun comptant des millions d’abonnés.

Alors que certains subreddits ont déclaré que leur panne durerait 48 heures, d’autres, dont r/Music, prévoient de rester « sombres » indéfiniment.

Les modérateurs de ces salons de discussion les ont fermés, ce qui a fait crachoter tout le site pendant quelques heures.

Plus tard lundi, Reddit a annoncé qu’il « observait des améliorations sur le site et s’attendait à ce que le problème se résorbe pour la plupart des utilisateurs ».