Panne de courant sur Old Vernon Rd. près de l’aéroport de Kelowna

Allumez des bougies et installez-vous confortablement, le courant est coupé pour 462 clients de Fortis BC près de l’aéroport de Old Vernon Road à Kelowna.

Fortis a signalé un accident de véhicule comme cause de la panne.

Le courant devrait revenir à 15 h 49 le 4 novembre.

Tenez-vous au courant des pannes sur outages.fortisbc.com.

