Panne de courant au Royaume-Uni : face au risque de coupures de courant cet hiver, la Grande-Bretagne fore pour plus de pétrole

Le gouvernement britannique pourrait attribuer aux sociétés pétrolières et gazières plus de 100 nouveaux permis de forer en mer du Nord, alors qu’il cherche des moyens de renforcer la sécurité énergétique dans un contexte de pénurie mondiale d’approvisionnement.

Lancé vendredi, le cycle de licences ne conduira pas à de nouvelles productions britanniques avant plusieurs années. Et lorsque le forage commencera, la Grande-Bretagne sera toujours dépendante des importations d’énergie, selon le gouvernement, ce qui la rendra vulnérable à la flambée des prix et aux perturbations de l’approvisionnement du genre qui menacent les pannes cet hiver.

La société britannique de services publics National Grid (NGG) a averti jeudi que les ménages et les entreprises pourraient se retrouver sans électricité jusqu’à trois heures d’affilée dans le pire des cas. Il a déclaré qu’il prendrait des mesures pour atténuer le risque, notamment en remettant en service les anciennes centrales électriques au charbon si nécessaire.

Le dernier cycle de licences n’améliorera pas l’offre immédiate image et pourrait faire face à une contestation judiciaire de la part des militants écologistes. Greenpeace a déclaré que les nouvelles licences pétrolières et gazières étaient “potentiellement illégales” et qu’elle chercherait des moyens d’agir.

“Les nouvelles licences pétrolières et gazières ne réduiront pas les factures d’énergie des familles en difficulté cet hiver ou tout hiver prochain, ni n’assureront la sécurité énergétique à moyen terme”, a déclaré Philip Evans, militant pour la transition énergétique pour Greenpeace UK, dans un communiqué.

“De nouvelles licences – et surtout plus de combustibles fossiles – ne résolvent aucun de ces problèmes, mais aggraveront la crise climatique”, a-t-il ajouté.

L’analyse de la North Sea Transition Authority (NSTA), l’organisme de réglementation qui accorde les licences, montre le délai moyen entre la découverte de gisements de pétrole et de gaz et la première production est proche de cinq ans, bien que ce décalage « tombe ».

Dans un communiqué publié vendredi, la NSTA a déclaré qu’elle donnerait la priorité aux zones du sud de la mer du Nord qui peuvent être développées rapidement et où du gaz a déjà été découvert. Les entreprises ont jusqu’au 12 janvier pour demander des licences, les permis devant être délivrés dès le deuxième trimestre 2023.

La NSTA a déclaré que le cycle de licences avait fait l’objet d’un “contrôle de compatibilité climatique” pour s’assurer qu’il s’aligne sur l’engagement du gouvernement britannique d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050. Il a ajouté que la production de gaz au niveau national a une empreinte carbone beaucoup plus faible que son importation. à l’étranger.

L’Agence internationale de l’énergie a déclaré l’année dernière que les investissements dans de nouveaux projets d’approvisionnement en combustibles fossiles, y compris le forage pétrolier et gazier, doivent cesser immédiatement si le monde veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

Le gouvernement britannique a présenté plus tôt cette année des plans pour produire 95% de l’électricité britannique à partir de sources à faible émission de carbone d’ici 2030. Le plan, qui autorise le forage de pétrole et de gaz, augmentera également l’énergie nucléaire et l’énergie éolienne.