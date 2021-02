Panne «colossale»: l’avertissement du FBI n’a pas été entièrement partagé avant l’émeute du Capitole; la police manquait de formation, d’équipement

Les hauts responsables de l’application de la loi du Capitole ont décrit mardi des ruptures de renseignements en cascade avant les émeutes meurtrières du 6 janvier, y compris le fait de ne pas avoir distribué de manière adéquate un bulletin inquiétant fourni par le FBI la nuit avant d’avertir que les manifestants se préparaient à la guerre.

Dans le premier témoignage public de responsables chargés de la stratégie de sécurité, l’ancien chef de la police du Capitole, Steven Sund, a déclaré à un comité d’enquête conjoint du Sénat que le rapport du FBI préparé par des agents du bureau du bureau de Norfolk, en Virginie, avait été reçu par la division du renseignement du département de police, mais n’a jamais été partagée avec le personnel de commandement de l’agence.

La nouvelle divulgation n’a fait que souligner ce que les législateurs ont décrit comme une rupture de sécurité «colossale» dans le partage du renseignement, la formation et l’équipement des officiers qui ont été gravement envahis par une foule armée déterminée à interrompre la certification de l’élection du président Joe Biden.

Le directeur adjoint du FBI, Steven D’Antuono, a décrit l’avertissement du 5 janvier dans le cadre d’un « fil de discussion d’un babillard (de médias sociaux) » décrivant une série de préparatifs pour un assaut, y compris une carte des tunnels et des zones de rassemblement de la région du Capitole dans le Kentucky, le Massachusetts, la Pennsylvanie et la Caroline du Sud.

D’Antuono a déclaré que bien que l’information ne puisse être attribuée à un suspect réel, l’information a été partagée dans les «40 minutes» avec les partenaires chargés de l’application de la loi, y compris les forces de travail conjointes sur le terrorisme, qui comprend la police du Capitole.

Mardi, Sund a reconnu que l’avertissement du FBI «aurait été bénéfique d’être au courant» et a indiqué que l’échec du renseignement était «en cours d’examen».

«Je suis d’accord que c’est quelque chose que nous devons examiner», a déclaré l’ancien chef, ajoutant qu’il n’avait appris que cette semaine que le bulletin avait été reçu par son agence.

Le bulletin du FBI se distingue non seulement par son timing et son langage austère, mais il a également contré toutes les évaluations précédentes du renseignement considérées par Sund et d’autres responsables de l’application de la loi.

Un sénateur incrédule Gary Peters, D-Mich., Président du Comité sénatorial de la sécurité intérieure, a martelé l’ancien chef de la police du Capitole avec des questions rapides sur le manque de coordination.

«Ce rapport contenait des informations spécifiques», a déclaré Peters, se référant au bulletin du FBI. «Cela soulève une grande question. … Il ne parvient pas au commandement opérationnel? Comment cela a-t-il pu arriver?

Paul Irving, l’ancien sergent d’armes de la Chambre qui a démissionné après l’attaque, et son homologue du Sénat, Michael Stenger, ont également déclaré qu’ils n’étaient pas au courant de l’avertissement du FBI à l’époque.

«Nous pensions tous que le plan répondait à la menace», a déclaré Irving aux sénateurs. «Nous savons tous maintenant que nous avions le mauvais plan.

« En tant que sergent d’armes et en tant que haut fonctionnaire responsable de la sécurité du Capitole, j’accepte la responsabilité de mon approbation de ce plan », a déclaré Irving. « Et comme vous le savez, j’ai démissionné de mon poste le 7 janvier. »

«Nous n’avions pas eu cette formation»

La panne du renseignement, cependant, n’était que l’une des nombreuses révélations troublantes à émerger lors de l’audience du Sénat.

Sund a également déclaré aux sénateurs que les agents n’avaient pas été formés pour une véritable violation du bâtiment.

L’ancien chef a déclaré que des officiers avaient participé à des exercices visant des personnes susceptibles de tenter un accès non autorisé aux terrains du Capitole.

« Mais la formation de milliers d’insurgés armés, non, nous n’avions pas eu cette formation », a déclaré Sund.

L’ancien chef a également déclaré que tous les officiers affectés aux unités de troubles civils n’avaient pas accès à du matériel anti-émeute.

«Je ne sais pas pourquoi vous auriez une unité de troubles civils qui n’aurait pas de matériel anti-émeute», a déclaré le sénateur Rob Portman, R-Ohio. «Ils n’étaient pas formés et ils n’avaient pas le matériel. Nous le devons. aux agents de fournir la formation et l’équipement dont ils ont besoin.

Retards de la Garde nationale

Des récits contradictoires ont également émergé au sujet des demandes d’assistance de la Garde nationale pendant les affres de l’assaut.

Sund a témoigné qu’il avait demandé l’aide de la Garde nationale à 13 h 09 le 6 janvier, ajoutant que l’appel avait été fait à Irving.

La demande, cependant, n’a été approuvée qu’à 14 h 10.

Irving a déclaré qu’il n’avait « aucun souvenir d’une conversation avec le chef Sund à ce moment-là » et a déclaré qu’il était probablement plus proche de 13 h 30. Irving a déclaré qu’il s’était blotti avec Stenger, l’ancien sergent d’armes du Sénat, au sujet de la demande avant qu’elle ne soit approuvée.

Les législateurs ont demandé les enregistrements téléphoniques des officiels dans le but d’établir un calendrier plus clair pour les demandes de garde, bien qu’Irving ait déclaré aux législateurs que ses enregistrements téléphoniques montreraient qu’il n’avait pas reçu d’appel à 13 h 09 le jour de l’attaque.

Sund avait précédemment déclaré que ses demandes de mise en place de la Garde dans les jours précédant l’émeute avaient été rejetées, Irving citant «l’optique» d’avoir des troupes au Capitole. Irving a nié le récit, affirmant qu’ils avaient fondé la décision sur les renseignements disponibles à l’époque.

Avec l’assaut en pleine force, le chef de la police par intérim du district de Columbia, Robert Contee III, a déclaré qu’il participait à une conférence téléphonique de 14 h 22 au cours de laquelle il a décrit avoir été « stupéfait » par l’hésitation du département de l’armée à envoyer des troupes de la Garde au Capitole. .

« Bien que je comprenne certainement l’importance de la planification et de la perception du public – les facteurs cités par le personnel lors de l’appel – ces problèmes deviennent secondaires lorsque vous regardez vos employés, largement dépassés en nombre par une foule, être agressés physiquement », a déclaré Contee. « J’étais juste abasourdi. »

« Ces criminels sont venus préparés pour la guerre »

L’audience du Sénat est la première de ce que les législateurs ont promis d’être plus à venir dans un examen public des préparatifs de sécurité et de la réponse des forces de l’ordre.

Les législateurs ont déclaré que les autorités fédérales, y compris des représentants du FBI, du Pentagone et du Département de la sécurité intérieure, seraient appelées la semaine prochaine.

« Rejeter le blâme uniquement sur la direction de la police du Capitole des États-Unis est non seulement déplacé, mais cela minimise également ce qui s’est réellement passé », a déclaré Sund au comité, affirmant à plusieurs reprises que les meilleurs efforts du département n’étaient pas suffisants.

Plus tôt dans l’audience de mardi, Sund a déclaré qu’il regrettait d’avoir quitté le département malgré les pannes de sécurité reconnues. La démission de l’ancien chef a été demandée par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, immédiatement après l’assaut.

Il a déclaré que Pelosi avait agi «sans bien comprendre ce à quoi nous nous préparions».

«Ces criminels sont venus préparés pour la guerre», a déclaré Sund. «Ils sont venus avec des armes, des munitions chimiques et des explosifs. Ils sont venus avec des boucliers, une protection balistique et un équipement tactique. Ils sont venus avec leur propre système radio pour coordonner l’attaque, ainsi que du matériel d’escalade et d’autres équipements pour vaincre les dispositifs de sécurité du Capitole.

Le capitaine Carneysha Mendoza faisait partie des officiers envoyés sur les lieux de l’émeute.

Mendoza a offert aux sénateurs un récit émouvant des appels multiples et urgents à l’aide pour contenir une foule qui avait fait l’impensable autrefois: orchestrer une brèche massive du Capitole.

Mendoza, qui a loué le leadership de Sund, a décrit un nuage de «gaz de qualité militaire» accroché dans les couloirs, affirmant qu’elle souffrait toujours de brûlures causées par les produits chimiques.

Au cours de plus de quatre heures de combats, a déclaré Mendoza, elle a vu des collègues tomber autour d’elle tandis que d’autres réclamaient de l’aide pour garder la foule à distance.

«C’était de loin le pire des pires», a déclaré Mendoza, suggérant qu’aucune quantité de personnel supplémentaire n’aurait pu repousser la foule.

« Nous aurions pu avoir 10 fois plus de personnes travaillant avec nous et je pense toujours que cette bataille aurait été tout aussi dévastatrice », a déclaré le capitaine.

Avec la démission de Sund, Stenger et Irving, la police du Capitole a lancé une enquête distincte sur sa propre réponse. Le département a récemment reconnu que 35 de ses agents faisaient l’objet d’une enquête en lien avec l’émeute, dont six suspendus sans solde, une décision que leur syndicat a dénoncée comme une «chasse aux sorcières».

