Pankaj Tripathi se transforme en Atal Bihari Vajpayee, les fans étonnés de la ressemblance troublante

Pankaj Tripathi a dévoilé son premier regard en tant qu’ancien Premier ministre Atal Bihari Vajpayee du prochain biopic intitulé Main Atal Hoon à l’occasion de l’anniversaire de naissance du politicien le dimanche 25 décembre. L’acteur national a partagé un clip sur son Instagram qui contient des images fixes de son transformation en tant que leader décédé et a également partagé ces images dans un article séparé.

En plus de partager les photos, l’acteur de Ludo a écrit : “#ShriAtalBihariVajpayee, je sais qu’il est nécessaire pour moi de travailler sur ma personnalité avec modération afin que la personnalité de Ji devienne réalité à l’écran. J’ai la ferme conviction que je pourrai rendre justice à mon nouveau rôle sur la base de l’enthousiasme et du moral. #MainAtalHoon En salles, décembre 2023.”

Dirigé par le réalisateur primé national Ravi Jadhav et écrit par Utkarsh Naithani, les créateurs prévoient de publier le prochain biopic à l’occasion de Noël l’année prochaine pour coïncider avec le 99e anniversaire de naissance d’Atal Bihari Vajpayee le 25 décembre 2023.





Le défunt politicien, qui a dirigé le gouvernement de l’Alliance nationale démocratique (NDA) de 1998 à 2004, a été le tout premier chef du parti Bharatiya Janata (BJP) à être devenu Premier ministre du pays. Il a été Premier ministre trois fois – brièvement en 1996, puis pendant deux mandats entre 1998 et 2004.

L’un des dirigeants éminents du pays et membre fondateur du parti Bharatiya Janata, Vajpayee est décédé le 16 août 2018 à l’Institut indien des sciences médicales (AIIMS) après une longue maladie. Il avait 93 ans. Le défunt chef a reçu le Bharat Ratna en 2015.

Main Atal Hoon est présenté par Bhanushali Studios Limited et Legend Studios, produit par Vinod Bhanushali, Sandeep Singh, Sam Khan et Kamlesh Bhanushali, et coproduit par Zeeshan Ahmad et Shivv Sharma.

