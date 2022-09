L’acteur de Bollywood Pankaj Tripathi a récemment parlé de sa profonde connexion avec le vainqueur de Bigg Boss 13 Sidharth Shukla. Oui, tu l’as bien lu! L’acteur a même déclaré que le nom de Shehnaaz Gill lui rappelait le défunt acteur.

Dans une entrevue avec Connect FM Canada, Pankaj a parlé de tout son cœur à propos de Sidharth Shukla et Shehnaaz Gill. Il a dit que Shehnaaz le louait beaucoup car elle le considérait comme le meilleur acteur. Il a même soudainement dit que Shehnaaz lui rappelait Sidharth. Pankaj Tripathi a même révélé que Sidharth le respectait beaucoup et que les deux étaient profondément liés. Il a ajouté que le nom de Shehnaaz lui rappelait le regretté acteur Sidharth Shukla. Shehnaaz est devenue célèbre après sa participation aux émissions de téléréalité de Salman Khan Bigg Boss 13. Sa chimie avec le gagnant Sidharth Shukla a gagné des millions de cœurs. Sidharth est décédé le 2 septembre de l’année dernière des suites d’une crise cardiaque.

Shehnaaz fera ses débuts à Bollywood avec le film de Salman Khan Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Réalisé par Farhad Samji, le prochain film mettra également en vedette Venkatesh Daggubati et Pooja Hedge avec Aayush Sharma.

Sur le plan du travail, Pankaj a vu pour la dernière fois dans Sherdil : The Pilibhit Saga qui est sorti sur Netflix. On le verra bientôt dans Oh My God 2 aux côtés de Sayani Gupta et Neeraj Kabi. Il a même été vu dans Criminal Justice saison 3 avec Shweta Basu Prasad, Swastika Mukherjee, Purab Kohli, Aditya Gupta, Deshna Dugad et Gaurav Gera.