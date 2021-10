Pankaj Tripathi remercie sa femme Mridula pour CETTE raison, raconte à Amitabh Bachchan son histoire d’amour

Pankaj Tripathi a souffert pendant huit ans avant de faire ses débuts dans « Gangs of Wasseypur », malgré une série de performances remarquables. Lors de sa dernière apparition dans « Kaun Banega Crorepati 13 », l’acteur a discuté de sa querelle avec Amitabh Bachchan.

Pankaj a mentionné que, contrairement à d’autres acteurs en difficulté, il a pu éviter de dormir à la gare d’Andheri grâce à sa femme, Mridula Tripathi, dans l’épisode. Il a poursuivi en disant qu’elle était là pour lui pendant qu’il cherchait du travail.

« Je suis arrivé à Mumbai en 2004 et Gangs of Wasseypur a eu lieu en 2012. Pendant huit ans, personne ne savait ce que je faisais. Quand les gens me demandent maintenant, « comment étaient vos jours de lutte », c’est à ce moment-là que je me rends compte que « oh, c’était mes jours de lutte ? » À l’époque, je ne savais pas que c’était une période difficile. Je ne réalisais pas les difficultés parce que ma femme enseignait aux enfants, nos besoins étaient limités, nous vivions dans une petite maison et elle gagnerait donc je vivais facilement. Mere sangarsh mein, la station Andheri pe sona nahi comprend hua unki wajah se (je n’ai pas dormi à la station Andheri pendant mes jours de lutte, grâce à ma femme) »,

Pankaj a en outre révélé à Big B qu’il avait rencontré sa future épouse lors d’un voyage en train. Il n’arrêtait pas de la regarder et d’interagir avec elle parce qu’elle lui semblait très attirante. Après cela, ils ont communiqué pendant des jours et sont tombés amoureux l’un de l’autre. Pankaj avait déclaré plus tôt qu’il se promènerait dans Andheri en plaidant pour un concert d’acteur.

Sur KBC 13, Pankaj a été rejoint par Pratik Gandhi, la star de Scam 1992. Les deux interprètes ont non seulement participé au programme de quiz, mais ils ont également traduit et présenté des lignes de Deewar en bihari et en gujarati, ainsi que des histoires personnelles partagées.