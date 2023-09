Pankaj Tripathi inaugure la bibliothèque scolaire à la mémoire de son défunt père Pandit Banaras Tiwari

Pankaj Tripathi, originaire de Gopalganj, Bihar, s’était auparavant lancé dans une mission visant à rajeunir l’école où il avait fait ses études.

L’acteur de renom Pankaj Tripathi, célébré pour ses prouesses d’acteur exceptionnelles, a une fois de plus démontré son engagement en faveur de l’éducation et du développement communautaire en inaugurant une toute nouvelle bibliothèque au lycée de Belsand, Gopalganj. Cette initiative sincère est dédiée à la mémoire chérie de son défunt père, Pandit Banaras Tiwari.

Pankaj Tripathi, originaire de Gopalganj, Bihar, s’était auparavant lancé dans une mission visant à rajeunir l’école où il avait fait ses études. Aux côtés de son frère aîné, il a entrepris cette démarche par le biais du Pandit Banaras Tiwari Foundation Trust, une fiducie créée en l’honneur de leurs parents bien-aimés.

Le projet comprenait une modernisation complète de l’infrastructure de l’école, qui comprenait la fourniture d’équipements électriques et une nouvelle couche de peinture pour les locaux. L’engagement de Pankaj Tripathi en faveur du développement durable a conduit à l’installation de panneaux solaires respectueux de l’environnement, garantissant l’autosuffisance de l’école en matière d’alimentation électrique et électrique.

En plus de ces améliorations, le profond amour de Pankaj Tripathi pour la littérature et les livres l’a incité à construire une bibliothèque entièrement équipée dans l’enceinte de l’école. Cette bibliothèque constitue désormais un phare de connaissances, prêt à profiter aux générations d’étudiants pour les années à venir.

L’inauguration de la bibliothèque revêt une importance particulière car elle coïncide avec la récente perte de son père bien-aimé par Pankaj Tripathi. En honorant la mémoire de son père, Pankaj a fait un cadeau durable à l’école et à ses élèves, favorisant un amour pour l’apprentissage et la littérature qui perdurera à travers le temps.

Pankaj Tripathi a déclaré : « En dédiant cette bibliothèque à la mémoire chérie de mon père, Pandit Banaras Tiwari, j’espère inculquer un amour permanent pour la connaissance et la littérature dans le cœur des étudiants de Belsand, Gopalganj. L’éducation est le plus beau cadeau que nous puissions faire. donner à nos générations futures, et c’est un honneur pour moi de contribuer à leur parcours d’apprentissage.

Selon l’Hindustan Times, il a déclaré : « La vie aisi salut hai, les hauts et les bas chalte rehte hain. Perte hai, jeevan ka hissa hai. Babuji baahar nahi dikhenge, bheetar toh hain hi… yaadon mein, gènes mein. Unke vichaar aur valeurs hamesha saath hain, nous devons les respecter et vivre, Babuji a estimé que l’éducation est importante.

Le dévouement de Pankaj Tripathi envers la communauté et son engagement en faveur de l’éducation continuent d’inspirer et d’améliorer la vie d’innombrables personnes. Ses actions illustrent les valeurs de compassion et de redonner au lieu qui a nourri ses rêves.