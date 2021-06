Pankaj Tripathi apporte son soutien au BCN à l’occasion de la Journée internationale contre l’abus des drogues | Nouvelles des gens

Mumbai : l’acteur Pankaj Tripathi a promis samedi son soutien au Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB), à l’occasion de la Journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues. Il dit que les autorités de l’unité de zone NCB Patna l’ont contacté pour la cause.

« Les autorités du NCB Patna m’ont contacté pour cette cause, et tout ce qui est associé au Bihar et aux préoccupations publiques, j’ai personnellement intérêt à apporter mon soutien à de telles campagnes et campagnes de sensibilisation », a-t-il déclaré.

Pankaj dit qu’il est de sa responsabilité sociale de remplir son devoir. « Le cinéma est l’un des médias préférés des jeunes, et en tant qu’acteur, si nous lançons une campagne de sensibilisation, cela peut toucher un maximum de personnes, créant plus d’impact. C’est une responsabilité sociale pour moi en tant qu’acteur et en tant que citoyen de remplir mon devoir autant que je le peux », a-t-il déclaré.