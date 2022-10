Pankaj Advani remporte le titre mondial numéro 25 à Kuala Lumpur

Le meilleur cueist indien Pankaj Advani a remporté samedi son 25e titre mondial après avoir surclassé son compatriote Sourav Kothari 4-0 lors de la finale de billard 150 aux Championnats du monde samedi.

Advani a manœuvré sa queue comme la baguette d’un magicien tout en divertissant les spectateurs qui se sont présentés en grand nombre.

Dans le premier cadre, Advani a clairement indiqué que ce titre était le sien dès le départ. Il a ouvert les débats sans délai pour assurer le premier cadre avec une pause de 149 tandis que son adversaire, qui cherche toujours son premier titre mondial IBSF, n’avait pas encore marqué de point dans le format 150-up.

Le meilleur des sept affrontements au sommet a vu Advani rivaliser avec acharnement pour s’assurer qu’il a terminé un trifecta d’or de billard national-asiatique-mondial au cours de la même année civile pour une cinquième fois record.

Le deuxième cadre a profité à Advani après que Kothari n’ait pas réussi à capitaliser avec les chances limitées que lui avait données son digne adversaire. Grâce à une pause de 77, Advani était à mi-chemin avec une avance de 2-0. Là-dessus, Advani a allumé la chaleur, hypnotisant la foule malaisienne avec du bon billard.

Le savoir-faire d’Advani l’a vu réaliser le break le plus élevé du tournoi de 153 dans le troisième, se rapprochant d’une image de la gloire familière.

Dans le quatrième cadre, Advani a prouvé une fois de plus pourquoi il était l’homme à battre dans le sport à 3 balles en organisant des pauses exquises de 86 et 60 inachevées pour mettre le dernier clou dans le cercueil et sceller l’affaire.

La finale inoubliable de Kothari a vu un total de 72 points marqués par lui tandis qu’Advani a amassé plus de 600 points pour défendre son titre pour une cinquième année consécutive. En raison de la pandémie, l’événement a eu lieu pour la dernière fois en 2019 et a été relancé après une interruption de trois ans.

Un Advani ravi a déclaré: «C’est un rêve de défendre un titre mondial cinq fois de suite. Vraiment satisfait de la façon dont j’ai joué et gagné chaque événement de billard auquel j’ai participé cette année. Je suis honoré d’apporter à mon pays une autre médaille d’or au niveau mondial.

Le dernier titre mondial d’Advani est survenu il y a plus de 12 mois au Qatar où il a remporté la Coupe du monde de snooker IBSF 6-Red.

