Panir Labrador ? Un restaurant fait une gaffe à Paneer ‘Lababdar’ et Internet ne peut pas s’arrêter de rire

La correction automatique peut parfois conduire à une situation très indésirable. Bien que souvent cela ne fonctionne pas comme il se doit, il y a aussi des moments où cela laisse les gens avec de nombreuses situations hilarantes. Dans un cas similaire, l’auteur et chroniqueuse Nandita Iyer a partagé une photo hilarante sur Twitter et a écrit “Les périls de la correction automatique”. La photo montre que le restaurant a mal orthographié le nom d’un plat indien populaire connu sous le nom de “Paneer Lababdar”. Au lieu de “Lababdar”, le restaurant a écrit “Paneer Labrador”, qui est une race de chien.

Le paneer est la seule chose que l’on trouve dans presque tous les restaurants indiens. Du kadhai paneer au shahi paneer, il existe d’innombrables plats de paneer. Parmi ceux-ci, le paneer lababdar est également célèbre et est connu pour sa saveur acidulée et épicée.

Voici le tweet :

Il est maintenant devenu viral avec plus de 3,6 000 likes. « Pour être juste, le Labrador est un endroit. Le nom de la race de chien est Labrador Retriever. Alors Paneer Labrador pourrait très bien être un plat ! », a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Je vais le prendre. Mange un peu. Écrase un peu. Voici quelques réactions :

Je ne peux même pas imaginer le nom du plat réel qui l’a changé en Labrador – sahirs (@shrsddq) 13 décembre 2022

Pendant ce temps, plus tôt, l’utilisateur de Twitter a reçu “B *** h” écrit sur sa récente commande de sandwich. Cela ne lui a clairement pas plu et elle est restée furieuse. L’utilisateur a alors décidé de parler au gérant du restaurant et de signaler l’incident.

L’explication qu’elle a reçue du manager a certainement été un moment ROFL pour elle et tous ceux qui sont tombés sur son message sur Twitter. En partageant le Tweet, elle a écrit : « J’ai sorti mon sandwich du sac et j’ai vu CECI ! Je suis retourné et j’ai parlé avec le directeur et j’ai demandé une explication. Il avait l’air confus, alors j’ai pointé du doigt l’écriture et demandé pourquoi quelqu’un ressentait le besoin de l’écrire. Il a répondu, “parce que vous avez commandé un BLT avec du fromage?”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici