Paniques sataniques et une possible saison 2

[This story contains major spoilers from season one of Peacock's Hysteria!]

Hystérie! le créateur Matthew Scott a écrit le premier scénario de la série en 2019. Il avait quelque chose à dire sur « l’idée selon laquelle les faits et la réalité étaient sujets à débat » et craignait que s’il n’était pas réalisé relativement rapidement, ce thème sous-jacent semblerait hors de propos.

Il a fallu cinq ans pour Hystérie! pour le faire devant les téléspectateurs – mais au contraire, sa notion de la façon dont les gens perçoivent le monde qui les entoure n’est que devenue plus pertinente.

« Chacun avait sa propre version de la vérité, et j’étais très mal à l’aise face à la façon dont cela changeait. Je voulais raconter une histoire qui se situait dans ce genre de situation approximative », raconte Kane. Le journaliste hollywoodien. «Je faisais des recherches sur la panique satanique depuis longtemps et j’avais l’impression que ces choses étaient une manière très naturelle de parler les uns des autres. Je voulais donc faire un spectacle de panique satanique qui serait une allégorie de ce que nous traversons en ce moment. Il ne semble malheureusement pas que cela ait beaucoup changé depuis 2019 – nous sommes toujours dans le vif du sujet.

Hystérie! se concentre sur les adolescents Dylan (Emjay Anthony), Jordy (Chiara Aurelia) et Spud (Kezii Curtis) qui font partie d’un groupe de metal appelé Dethkrunch. Lorsque le quarterback de l’équipe de football de leur lycée disparaît – et que quelqu’un peint un pentagramme sur la porte de son garage – ils décident d’adopter un gadget sataniste pour le groupe. Cela fonctionne trop bien. Le groupe devient populaire, mais le faux culte qu’ils forment avec l’aide de camarades exclus devient vite un peu trop réel. Par exemple, invoquer peut-être le véritable Satan réel, tout en révélant des traits très troublants chez le béguin de Dylan, Judith (Jessica Treska) et certains des autres enfants sympas de l’école.

L’aspect démoniaque de la série pèse le plus lourdement sur Linda (Julie Bowen), la mère de Dylan, qui commence à ressentir – et à expérimenter – une présence maléfique autour d’elle.

Nolan North, Julie Bowen et Bruce Campbell dans Hystérie! Mark Hill/Paon

« Vraiment? » Bowen demande rhétoriquement. « Nous avions un script à la fois, donc chaque fois que j’en recevais un nouveau, je le faisais [think]est-ce que cela se produit réellement ou est-ce que cela n’arrive pas ? Et on ne me l’a jamais dit. Alors j’y ai joué autant que Linda se sentait confuse, déconcertée et effrayée, car qui diable sait ? Je devais croire que Linda croyait qu’il s’agissait en réalité d’une sorte de possession.

Il s’avère que la disparition et la mort éventuelle du quarterback sont déclenchées par Tracy Whitehead (Anna Camp), une femme fervente religieuse qui veut effrayer sa fille, Faith (Nikki Hahn), loin du sexe et engage un déprogrammeur/criminel de secte. connue sous le nom de The Reverend (Garret Dillahunt) – qui l’a exfiltrée d’une communauté hippie après avoir vu le diable lors d’un voyage au LSD. Faith et le QB, Ryan Hudson (Brandon Butler), avaient une séance de maquillage, et les sbires du révérend le kidnappent également, pour le voir mourir d’une crise d’asthme.

Le révérend orchestre une dissimulation faisant croire que des satanistes ont enlevé et tué Ryan – et Tracy trouve des boucs émissaires en Dethkrunch et Linda, qu’elle accuse d’avoir laissé le mal entrer chez elle pour polluer l’âme de Dylan, attisant encore davantage la panique dans la ville.

« Tracy est une personne très imparfaite et elle commence la saison en se consacrant à Dieu et en le servant », a déclaré Camp. THR. « Plus tard, nous voyons que Tracy souhaite également se sauver elle-même et sauver sa fille, et nous voyons à quel point elle peut être égoïste – mais c’est principalement pour sauver sa fille. Elle ne veut pas qu’il lui arrive quelque chose de mal, et peu importe le prix, elle s’en fiche. Elle ne reculera devant rien pour protéger sa fille, et elle dit dans un épisode qu’elle laissera à Dieu le soin de décider si ce qu’ils font est bien ou mal.

Alors même que le chef de la police (Bruce Campbell) se rapproche du révérend, des choses étranges continuent de se produire : le chef reçoit un appel téléphonique sur une ligne déconnectée, l’état de Linda se détériore et les membres du groupe tentent d’effacer leur nom sous le signe de la peur et de la panique. qui se manifeste physiquement sur la peau sous forme de taches rouge-violettes, continue de se propager.

« C’est l’histoire de gens qui prennent de mauvaises décisions ; les adolescents prennent de mauvaises décisions et leurs parents prennent de mauvaises décisions, et c’est également universel », déclare le producteur exécutif David A. Goodman. « [The show] intègre cela dans tout ce que Matt a apporté dans ce premier script. Je n’ai rejoint le projet qu’après que Matt ait écrit le pilote, et tout était là.

Kane est né en 1990, un an après le tournage du spectacle, mais il a un souvenir d’enfance très vif d’être allé à son premier concert – Kiss – et de porter un t-shirt de groupe à l’école le lendemain.

« Mon professeur ne me permettait pas d’entrer en classe avec cette chemise parce que, selon ses mots, Kiss signifiait Chevaliers au service de Satan », se souvient Kane. «C’était la première fois que j’ouvrais vraiment les yeux sur : ‘Oh, les gens ont vraiment peur de ce truc qui semble si inoffensif.’ Je veux dire, il chante sur son pistolet d’amour et sur le fait de se balancer toute la nuit. Ce n’est pas une chose mauvaise, mais je pense que c’était mon premier contact avec une panique satanique, et c’était la première fois que je pense que je ressentais un appel à m’investir davantage dans ce monde. Cela me paraissait simplement plus cool et plus intéressant.

Hystérie! ne se demande jamais vraiment si ce qui se passe n’est qu’une panique ou si Satan est réellement venu en ville (bien que le dernier plan de la saison plaide en faveur de ce dernier). Kane et Goodman disent qu’ils adoreraient continuer à explorer ces idées dans une deuxième saison.

« Le but pour nous serait de suivre ces personnages », explique Kane. «Nous adorons Dethkrunch. Nous avons l’impression qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous pensons qu’il y a tellement de chemin à parcourir pour Linda, le personnage de Julie Bowen, pour Tracy, le personnage d’Anna Camp, et pour le chef Dandridge, Bruce Campbell, je pense qu’il y a des tremplins pour qu’ils puissent partir et vivre de superbes deuxième, troisième et quatrième saisons. »

Goodman ajoute : « Nous avons également créé une famille de personnages interprétés par ces grands acteurs, enfants et adultes. Nous ne voulons pas nous éloigner d’eux. Même si nous amenons les personnages à bout et à bout dans la finale, il leur reste encore beaucoup d’endroits où aller. C’est le groupe avec lequel nous aimerions continuer, et nous pensons que le public aussi.

Hystérie! diffuse désormais tous les épisodes sur Peacock.