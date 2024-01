« Panique totale » de la part des dirigeants européens face à un éventuel second mandat de Trump, selon Ian Bremmer

Donald Trump s’est rapproché d’un deuxième mandat présidentiel avec son victoire écrasante attendue dans l’Iowa. Cette perspective déclenche une « pure panique » parmi les dirigeants européens, selon un expert géopolitique qui s’exprimait au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

“Tout le monde en parle”, a déclaré Ian Bremmer, président d’Eurasia Group, dans une interview accordée à Yahoo Finance. “Je veux dire, il y a beaucoup de glace là-bas. Juste sous la glace, juste sous la glace, il y a une véritable panique de la part de certainement tous les dirigeants européens que vous avez pu voir.”

Cela s’explique en partie par le fait que Trump ne soutiendra probablement pas la position de l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie, a déclaré Bremmer. L’ancien président « considère Zelensky comme un ennemi personnel et politique » et exigera que l’Ukraine partage son territoire pour le céder à la Russie. Cela pourrait, à son tour, déclencher une fragmentation au sein de l’OTAN et de l’Union européenne, les pays choisissant leur camp.

“C’est le plus grand risque auquel les Européens aient été confrontés depuis la chute du mur de Berlin en 1989”, a déclaré Bremmer.

Le président Zelensky a plaidé en faveur du maintien du soutien aux délégués réunis à Davos, notamment la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen ; le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan ; et le Premier ministre chinois Li Qiang.

Bremmer a déclaré que tous les dirigeants européens avec lesquels il s’entretient en privé sont préoccupés par une éventuelle victoire de Trump en novembre. Une d’entre elles l’a fait valoir publiquement : Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne.

« Si l’on tire les leçons de l’histoire, c’est-à-dire la manière dont il [Trump] effectué les quatre premières années de son mandat, c’est clairement une menace”, a déclaré Lagarde sur France 2.

Nouriel Roubini (L), président de Roubini Global Economics et professeur d’économie de la Stern School of Business de l’Université de New York, et Ian Bremmer, président de la société de risques politiques Eurasia Group, s’expriment lors d’un événement Thomson Reuters Newsmaker à New York le 14 janvier 2013. REUTERS/Keith Bedford (Reuters/Reuters)

Mais les dirigeants européens ne sont pas les seuls à s’inquiéter. Bremmer a qualifié les États-Unis de « démocratie en crise ». Dans son rapport très surveillé « Top Risks » publié plus tôt ce mois-ci, il a désigné « Les États-Unis contre eux-mêmes » comme le risque n°1 pour 2024.

Cela dit, Bremmer a déclaré qu’une présidence Trump ne constituerait pas nécessairement une menace imminente pour l’économie et les marchés. “La dernière fois, la victoire de Trump a eu un impact positif sur les marchés. Pourquoi ? Des dépenses déficitaires massives à court terme – des marchés comme celui-là. Un recul de la réglementation – des marchés comme celui-là. Et aussi une baisse de la fiscalité.”

D’un autre côté, la atteinte à la crédibilité de l’Amérique à l’échelle mondiale pourrait entraîner des fissures dans la notation de crédit du pays à long terme.

D’autres participants à Davos se sont montrés plus diplomates lors des élections.

Bill Gates, qui a récemment écrit : « Je pense que les élections de 2024 marqueront un tournant à la fois pour la santé et le climat », a hésité lorsque Yahoo Finance lui a demandé pour qui il votait. Mais il a souligné que le gouvernement américain dispose du plus grand budget de recherche et développement dans le domaine des soins de santé au monde et qu’il joue donc un rôle central.

“Intégrer le groupe qui maintient sa générosité et dépense bien cet argent pour les défis de santé et les défis climatiques – j’espère que nous y parviendrons”, a-t-il déclaré.

