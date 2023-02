La RUSSIE a classifié de façon spectaculaire des données qui « prouvent que Vladimir Poutine avait été traité pour un cancer ».

Une faille permettait auparavant aux journalistes d’investigation de montrer que le dictateur était constamment accompagné d’un spécialiste du cancer de la thyroïde et d’autres médecins.

Les révélations d’avril dernier indiquaient que le chirurgien Yevgeny Selivanov, de l’hôpital clinique central de Moscou, avait pris l’avion pour le leader russe pas moins de 35 fois dans la station balnéaire de la mer Noire à Sotchi.

La preuve du traitement de Poutine par des cancérologues a été déduite de l’existence de contrats avec l’hôpital qui ont été répertoriés sur un site de marchés publics russe.

Maintenant, ces détails ont été rendus top secrets, empêchant la connaissance publique des contrats actuels et futurs.

Plus tôt, on a vu que Poutine était accompagné de six à 13 médecins spécialistes lors de ses voyages.

Des médecins ont également été vus en attente près de ses résidences officielles préférées en dehors de Moscou, par exemple à Sotchi et à Valdai.

Le rapport des médias Proekt en avril a donné du crédit aux rumeurs selon lesquelles Poutine avait souffert d’un cancer.

Les médecins semblaient être des spécialistes de la thyroïde et des ORL.

Le blocage des données de ces contrats a été révélé par Sirena, qui fait partie de Radio Liberty.

Cette décision est susceptible d’augmenter les spéculations selon lesquelles le Kremlin cache la vérité sur la santé de Poutine pendant la guerre contre l’Ukraine.

Les symptômes du cancer de la thyroïde comprennent l’apparition d’un nodule épais dans la région de la thyroïde ; enrouement de la voix; difficulté à avaler; douleur au cou et à la gorge; ganglions lymphatiques élargis dans le cou; une toux sèche, une sensation de grattement ou de grattement dans la gorge ou derrière le sternum.

Il a également été affirmé que Poutine souffrait d’un cancer de l’abdomen et d’autres maux.

De plus, il a été suggéré que les médicaments pour traiter son cancer pourraient avoir déformé son esprit lorsqu’il a lancé la guerre en Ukraine.

Le Kremlin insiste sur le fait que Poutine est en bonne santé.

Parmi les médecins nommés pour soigner Poutine figuraient le Dr Dmitry Verbovoy, un expert des maladies aiguës, des blessures et des empoisonnements.

Un autre était le Dr Konstantin Sim, un traumatologue orthopédique, qui a peut-être aidé avec des blessures de hockey sur glace, le médecin ORL Alexei Shcheglov et le spécialiste des maladies infectieuses Yaroslav Protasenko.

Il a également été vu par des neurochirurgiens de l’hôpital clinique central, dirigés par le chef de service Oleg Myshkin et le Dr Elena Rastrusina, ainsi qu’un réanimateur.

Dr Pavel Sharikov et l’infirmière en chef Lyudmila Kadenkova.

Un spécialiste de la réadaptation était également impliqué, le Dr Mikhail Tsykunov. En juillet 2020, Poutine a rencontré le chef du Centre national de recherche médicale en endocrinologie, Ivan Dedov.