6 octobre 2023

De hauts responsables des ministères de la Santé, de l’Economie et des Transports se réunissent vendredi au bureau du Premier ministre pour coordonner un plan d’action contre les insectes.

Les entomologistes et les experts de la santé ont averti que même s’il y a eu une augmentation incontestable de la population de punaises de lit – et pas seulement en France – de nombreuses observations récentes sont fausses et qu’il existe un risque d’hystérie injustifiée.