Panique à l’heure du choléra : aborder les problèmes cruciaux pour gérer une résurgence

Il est impossible d’échapper aux dégâts causés à la santé par le changement climatique dans le monde entier. Mais alors que nous parlons d’innovation et de plateformes de vaccination assistées par l’IA, on constate, du côté civique et local, un manque d’attention stupéfiant à des problèmes très simples : l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement. Ces derniers ont été considérablement aggravés par le changement climatique, entraînant non seulement une mortalité mais aussi une réduction de la qualité de vie. Les données récentes sur le choléra publiées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) entrent dans cette catégorie de problèmes simples qui ne reçoivent pas l’attention qu’ils méritent.

Le choléra est une maladie diarrhéique aiguë provoquée par l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés par le vibrio cholerae. Il peut provoquer une diarrhée sévère, des vomissements, des crampes dans les jambes et une faiblesse. Les personnes à faible immunité, comme les enfants souffrant de malnutrition et les personnes vivant avec le VIH/SIDA, courent un risque plus élevé de décès en cas d’infection.

En tant que document dans Nature « La dynamique de l’infection implique de multiples interactions entre l’hôte humain, l’agent pathogène et l’environnement, qui contribuent à la fois aux voies de transmission interhumaine et de l’environnement à l’homme. Les voies les plus courantes de contamination sont la consommation d’aliments cuisinés par des personnes infectées, la consommation d’eau contaminée et la poignée de main de personnes infectées. Le principal symptôme du choléra est une diarrhée aqueuse aiguë sévère qui dure de trois à sept jours. Si le traitement est retardé, cela peut entraîner une déshydratation excessive et rapide, voire la mort. »

La situation est tout à fait désastreuse, si l’on en croit Ted Chaiban, directeur général adjoint de l’Unicef ​​: « 2 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à une eau potable gérée de manière sûre, et 3,6 milliards de personnes n’ont pas accès à un assainissement géré de manière sûre. »

Une grande flaque d’eau près d’un camp de personnes déplacées par le conflit dans la province de Hajjah au Yémen, le 27 août. Des cliniques dans l’ouest du Yémen ont été inondées de patients suspectés d’être atteints du choléra après de fortes pluies et des inondations. | Crédit photo : AFP

Selon les données, le nombre de décès dus au choléra a augmenté de 17 % l’année dernière par rapport à 2022. Le nombre de cas a augmenté de 13 %. « Le choléra a tué 4 000 personnes l’année dernière, une maladie évitable et facilement traitable… Les données préliminaires montrent que la crise mondiale du choléra se poursuit jusqu’en 2024, avec 22 pays signalant des épidémies actives », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Du 1er janvier au 28 juillet 2024, un total de 5 052 cas de choléra et de maladie de la diarrhée aiguë ont été signalés dans quatre pays de la région de l’Asie du Sud-Est. Au cours de cette période, des cas ont été signalés en Inde (3 805 cas), au Myanmar (1 141 cas), au Bangladesh (86 cas) et au Népal (20 cas), selon les données de l’OMS. Au 22 août, 2 400 décès ont déjà été signalés à l’OMS sur tous les continents.

Dans son message, le Dr Tedros a ajouté que les conflits, le changement climatique, l’eau et l’assainissement insalubres, la pauvreté et les déplacements de population ont tous contribué à la hausse des épidémies de choléra l’année dernière. Sa révélation selon laquelle la répartition géographique du choléra a également changé de manière significative, les cas au Moyen-Orient et en Asie ayant diminué d’un tiers et ceux en Afrique ayant plus que doublé, est inquiétante compte tenu des inégalités existantes en matière d’accès aux soins de santé.

Sans surprise, la crise mondiale du choléra a provoqué une grave pénurie de vaccins contre le choléra. Entre 2021 et 2023, davantage de doses ont été demandées pour la riposte à l’épidémie que pendant toute la décennie précédente, a déclaré le DG de l’OMS. Environ 36 millions de doses ont été produites l’année dernière, soit seulement la moitié de la quantité demandée par 14 pays touchés. Par conséquent, depuis octobre 2022, le Groupe international de coordination, qui gère les approvisionnements d’urgence en vaccins, a dû suspendre le schéma de vaccination standard à deux doses, adoptant une approche à dose unique pour atteindre et protéger davantage de personnes avec des approvisionnements limités. Le Dr Tedros a également souligné qu’il n’existe actuellement qu’un seul fabricant de vaccins contre le choléra et a exhorté les autres fabricants prévoyant d’entrer sur le marché à accélérer leurs efforts et à mettre des doses à disposition à des prix abordables.

Son message principal était cependant le suivant : si la vaccination est un outil important, l’eau potable, l’assainissement et l’hygiène restent les seules solutions durables à long terme pour mettre fin aux épidémies de choléra et prévenir de futures épidémies.

Dans un article de Science , Kai Kupferschmidt rapporte l’argument avancé par la microbiologiste Rita Colwell, qui affirme depuis longtemps que le réchauffement des eaux de surface peut favoriser l’émergence de la bactérie. Il soutient que l’on ne sait pas si ce phénomène joue un rôle dans les grandes épidémies à travers le monde, mais qu’un autre lien avec le climat est très clair. L’article indique : « Les inondations peuvent favoriser la propagation en provoquant le débordement des latrines dans les sources d’eau, par exemple, et les sécheresses peuvent accroître la concentration de la bactérie dans des étangs et des ruisseaux qui se rétrécissent et forcer les gens à utiliser de l’eau insalubre. »

La vérité que nous révèlent les données ne peut être ignorée : les conflits, le changement climatique, les investissements limités dans le développement et les déplacements de population dus aux risques émergents et ré-émergents sont autant de facteurs qui contribuent à l’augmentation du nombre d’épidémies de choléra. Il est clair que plusieurs des objectifs de développement durable ne sont pas en bonne voie et sont loin d’atteindre leurs objectifs, et l’accès à l’eau potable et à l’assainissement est loin d’être le droit fondamental que l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré qu’il était en 2010.

Mais entre-temps, une certaine mobilisation s’est produite à l’échelle mondiale pour relever le défi. Le Groupe de travail mondial pour la lutte contre le choléra (GTFCC) de l’OMS a élaboré une « Feuille de route mondiale pour mettre fin au choléra d’ici 2030 »., soulignant la nécessité d’interventions multisectorielles — depuis l’identification de la transmission des maladies et la communication de ces informations essentielles aux agences gouvernementales, jusqu’à la sensibilisation des communautés touchées ou vulnérables avec des rappels d’hygiène et la fourniture d’installations sanitaires, et la facilitation des campagnes de vaccination anti-COVID — dans les zones sensibles.

En mai dernier, sept pays et dix partenaires majeurs du secteur de la santé affiliés au Groupe de travail mondial sur la lutte contre le choléra (GTFCC) se sont réunis aux côtés de l’Assemblée mondiale de la Santé pour manifester haut et fort leur engagement multisectoriel en vue de mettre fin à l’urgence mondiale du choléra. La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’OMS – en partenariat avec le GTFCC – ont appelé à une action collective immédiate, à seulement six ans de la fin des objectifs de la feuille de route mondiale du GTFCC pour 2030. L’accent a été mis sur le besoin crucial de financement durable pour faire progresser les services d’eau potable, d’assainissement et d’hygiène, renforcer la surveillance des maladies dans les zones sensibles du choléra et intensifier la fabrication locale de vaccins oraux contre le choléra.

Le secrétaire général de la Fédération internationale, Jagan Chapagain, a souligné ce que les experts en santé publique ont exprimé depuis la résurgence mondiale du choléra et la pression qu’elle a exercée sur les systèmes de santé du monde entier : « Nous ne pouvons pas accepter une perte de vies humaines aussi stupéfiante due à une maladie qui est entièrement évitable et traitable avec les outils dont nous disposons au 21e siècle. Cet événement nous rappelle brutalement qu’il reste encore beaucoup à faire à l’approche de 2030. Nous devons de toute urgence recentrer nos efforts et placer la lutte contre le choléra au premier plan des dialogues mondiaux, tout en la soutenant par des investissements tangibles au niveau local. »

Désormais, tout dépendra de la concrétisation des investissements et de la volonté des gouvernements locaux de consacrer des fonds à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement. Il est également important que ces gouvernements reconnaissent l’importance croissante du changement climatique et prennent des mesures pour en atténuer et contrer les effets.

