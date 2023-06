Panicky Poutine ANNULE une conférence de presse majeure alors que le tyran regarde le coup d’État en face après une contre-attaque massive en Ukraine

PANIQUE Poutine a annulé une importante conférence de presse alors que le tyran regarde un coup d’État en face après une contre-attaque ukrainienne massive.

Le dirigeant russe devait organiser le chat annuel ce mois-ci, mais aurait choisi de le reporter de plusieurs mois.

Le dirigeant russe Vladimir Poutine a annulé sa conférence de presse annuelle Crédit : Getty

Le média russe Kommersant a cité des sources au sein du Kremlin qui ont affirmé qu’il pourrait être retardé jusqu’en décembre.

Ils ont déclaré que le forum journalistique en direct était reporté jusqu’à ce que « la situation militaire russe soit plus stable ».

Des analystes du groupe de réflexion Institute for the Study of War ont déclaré à Sky News que Poutine devait tenir la conférence de presse au début du mois après que les forces russes auraient capturé Bakhmut.

Cependant, l’assaut prévu dans la région orientale a largement échoué et s’est prolongé jusqu’à ce que les voyous de Wagner soient impliqués.

Les experts ont déclaré: « Cela indique que le Kremlin peut percevoir la capture de Bakhmut comme une victoire informationnelle insuffisante pour compenser la situation militaire russe globalement instable en Ukraine.

« Cela illustre davantage le déclin de Poutine d’un leader apparemment impliqué et fort à un autre souvent décrit comme minutieusement impliqué dans de petits projets d’infrastructure. »

Le chef despote a apparemment perdu le contrôle de son invasion impitoyable – les rebelles anti-Poutine faisant des ravages dans son jardin.

Ses villes occupées en Ukraine ont également été la cible de tirs.

Un missile Storm Shadow présumé fourni par les Britanniques aurait frappé le port de Berdiansk en Ukraine occupée par la Russie, faisant « des victimes et des destructions ».

La guerre qui a finalement atterri à sa porte a vu l’emprise apparemment inébranlable de Poutine sur le pouvoir ressentir ses premiers tremblements de doute – avec les requins des successeurs potentiels commençant déjà à tourner en rond.

Pas plus tard que cette semaine, des batailles ont commencé à faire rage sur les lignes de front ukrainiennes, suggérant que la contre-offensive tant attendue de l’Ukraine était enfin en cours.

La nouvelle vague d’attaques pourrait sérieusement saper le despote alors que le mécontentement commence à se répandre parmi l’élite russe et le peuple qui se croyait autrefois en sécurité.

Cela survient alors que le Dr Kristian Gustafson, un expert en sécurité de l’Université de Brunel, a déclaré à The Sun Online que les attaques « ont fait monter les enchères » et que Poutine pourrait être « en difficulté ».

Les grèves, a-t-il soutenu, alimenteront les luttes intestines au Kremlin, répandront le mécontentement parmi l’élite des courtiers en puissance à Moscou et inciteront les gens à remettre en question le plan de Vlad.

« Ces attaques contre Moscou augmentent les querelles au Kremlin, troublent la position de Poutine et entraînent l’équipement hors du champ de bataille », a déclaré le Dr Gustafson.

Dans ce jeu de guerre, « l’Ukraine a fait monter les enchères », a-t-il dit.

Le vrai danger, selon l’expert, est que « ces attaques brisent ce que le Kremlin prétend sur ce qui se passe réellement en Ukraine ».

« Cela rend la position de Poutine un peu moins sûre et il est un peu moins probable que les Russes croient ce qu’on leur dit. »

Dans une diatribe furieuse, le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, s’est dit « profondément indigné » par les troupes de Poutine faisant « f ** k all » pour empêcher le barrage de drones d’atteindre la capitale russe.

Le chef de guerre enragé a qualifié les élites militaires du Kremlin de « scumbags malodorants » pour ne pas avoir défendu Moscou.

Ce fut encore une autre attaque effrontée contre ses supérieurs qui déconcerta Gustafson.

« Je ne comprends pas le jeu de Priogzhin, il cherche le pouvoir mais pas pour remplacer Poutine, au lieu de cela, il s’engage dans des combats intra-muros pour des positions de pouvoir au Kremlin.

« Prigozhin est une exception qui confirme la règle car n’importe qui d’autre finirait par « tomber » d’un immeuble. »

