Panic Playdate m’a appris que Nintendo devrait refaire la Game Boy

Une poignée de jeux m’ont hypnotisé cette année : Wordlequelques Jeux de réalité virtuelle, Madden, La parabole de Stanley, Colons de Catane. J’ai aussi presque toujours dans ma poche un petit truc jaune à manivelle appelé le Panique Playdate qui joue à de petits jeux en noir et blanc.

Comme, Tetris ou, dans ce cas, “Playtris”. Le Panic Playdate et ses jeux indépendants ont été quelque chose que j’ai ramassé beaucoup plus fréquemment que le Commutateur Nintendo au cours des derniers mois. C’est peut-être parce qu’il se glisse si facilement dans ma poche. Il peut m’accompagner aussi facilement qu’une paire de AirPods. C’est une petite chose de confort agité.

Les nombreux efforts indépendants en noir et blanc de Playdate incluent des titres inspirés des jeux Game Boy. Un ou deux sur le hub de jeu indépendant démangeaison.io sont même des adaptations amoureuses de Jeu et montre titres. Alors que je continue à y jouer, je pense : Pourquoi Nintendo ne peut-il pas ajouter quelques classiques de Game Boy là-dessus ? Ou pourquoi Nintendo ne fabrique-t-il pas lui-même l’un de ces appareils portables rétro?

Ce n’est pas une idée nouvelle. J’ai voulu une Game Boy Classic depuis Nintendo a commencé à fabriquer sa mini NES autonome. Nintendo est venu prochelibérant quelques consoles Game & Watch réinventées au cours des dernières années, et l’idée est similaire.

Pourquoi faire cela si la Nintendo Switch est déjà portable et a des tonnes de jeux rétro disponibles ? C’est une question d’échelle : le Switch est relativement énorme par rapport au Panic Playdate. Quelque chose comme un Game Boy pourrait aussi être beaucoup plus simple et rafraîchissant. Je ne sais pas. Je sais juste que j’aimerais ça. Je ne suis pas le seul.

Nintendo semble avoir arrêté ses efforts sur les mini-consoles, et l’ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, qui était chez Nintendo lors de la sortie de la NES Classic, pense que ces les mini consoles étaient un palliatif. Nintendo pourrait également publier des jeux Game Boy classiques sur le Passer en ligne rétro service d’abonnement aux jeux. Mais ce n’est pas nouveau, du matériel de style vintage. Pourtant, Nintendo a récemment créé ces Game & Watches autonomes, alors… y a-t-il une chance?

Un autre ordinateur de poche de jeu, le Poche analogique, a également attisé ce fantasme. C’est un Game Boy entièrement capable qui fonctionne réellement avec des cartouches d’origine (et fait aussi beaucoup d’autres choses). L’Analogue Pocket est plus grand que le Playdate mais plus petit que le Switch, mais il a besoin de cartouches d’origine pour fonctionner. Aussi: Comme le Panic Playdate, c’est un système portable indépendant qui est extrêmement difficile à acheter en ce moment.

Scott Stein/Crumpe



Je suis parti en vacances à l’étranger avec le Panic Playdate (et un Switch), mais j’aime pouvoir saisir le Playdate à tout moment. Pourtant, un autre ordinateur de poche m’a récemment convaincu : celui de mon beau-frère Miyoo Mini V2. Il est également extrêmement petit et peut lire des émulations et des ROM. Nintendo rate une opportunité ici. Il y a une raison pour laquelle les joueurs comme nous finissent par aimer les très petits ordinateurs de poche.

Oui, on dirait que je plaide pour plus d’équipement de jeu portable dans un monde où les téléphones et les commutateurs (et Ponts à vapeur) font déjà du bon travail en gérant beaucoup de jeux à la fois. Mais ce véritable écran Game Boy en noir et vert me manque. C’était amusant de jouer à des jeux sur l’écran noir et blanc réfléchissant du Panic Playdate. Cela ressemble à un Kindle en tant qu’appareil dédié à une seule fonction.

Pop 20 jeux préchargés sur un petit Game Boy. Appelez ça une pièce de musée. Laissez ces jeux, qui sont difficiles à trouver et à jouer en ce moment sans traquer les cartouches ou les émulateurs, avoir une vraie maison maintenant. Je l’appellerai un aquarium pour mes souvenirs de Game Boy : une petite boîte à souvenirs de jeu. Je n’ai jamais voulu un Game Boy classique plus que maintenant, et j’ai déjà joué aux autres ordinateurs de poche de jeu qui prouvent que l’amour est réel.