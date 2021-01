Lors d’un incident qui a provoqué la panique parmi les habitants de Bengaluru, un léopard a été aperçu en train d’errer à l’intérieur d’un complexe d’appartements sur Bannerghatta Road. Capturé pour la première fois par des caméras de vidéosurveillance samedi, le léopard serait revenu au complexe lundi, incitant les responsables forestiers à poser des pièges au gros chat dans l’espoir de l’attraper.

Mercredi matin, le lieu où se trouvait le léopard restait inconnu.

Le léopard a été vu pour la première fois marchant dans les locaux du Prestige Song of the South sur Bannerghatta Road situé à seulement cinq kilomètres de Bannerghatta Road. Dans la première vidéo, le léopard peut être vu se prélasser autour d’une place de parking dans le complexe d’appartements et traverser une route.

Les résidents n’ont pas perdu de temps pour s’occuper de la situation et ont rapidement formé des groupes avec les pompiers et les responsables forestiers pour sonder la région. Mais tôt dans la nuit de dimanche à lundi, le léopard a été repéré une fois de plus.

Des vidéos des images de vidéosurveillance de l’appartement circulent sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie telles que WhatsApp, provoquant une peur.

Selon les rapports, les fonctionnaires du département des forêts ont posé des pièges pour attraper le léopard vivant, mais n’ont jusqu’à présent pas réussi. Néanmoins, les responsables forestiers attendent avec deux cages et des chèvres comme appât pour attirer l’animal sauvage, qui a été vu pour la dernière fois à 1 heure du matin lundi matin avant de se glisser dans des buissons voisins. Certains estiment que le gros chat se cache dans le terrain de 10 acres attenant à la société, tandis que d’autres estiment que l’animal égaré est retourné au parc national de Bannergatta.

Ce n’est pas la première fois qu’un léopard est aperçu à Bangalore, qui abrite deux forêts dont Bannerghatta et Jarakabande Kava. En janvier 2019, un léopard a été aperçu dans une usine de la région de Yelahanka. Les responsables forestiers avaient réussi à capturer le gros chat à l’époque et l’avaient relâché dans le parc national de Bannergatta en 24 heures.