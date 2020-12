Les acheteurs ont commencé à faire la queue dans les supermarchés à partir de 5 h 50 ce matin alors que les gens se précipitaient pour acheter des produits d’épicerie avant Noël au milieu d’une interdiction française des transporteurs britanniques.

Le pays a fermé ses frontières aux voyageurs britanniques alors que de larges pans du pays se trouvaient en verrouillage de niveau 4 alors que la souche mutante Covid se propageait dans certaines parties de Londres et du sud-est.

Des initiés de l’industrie ont averti que l’interdiction des coronavirus par la France sur les camions britanniques pourrait empêcher les transporteurs d’apporter des denrées alimentaires essentielles pour les fêtes.

Des pays comme la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne, l’Autriche, le Danemark, l’Irlande et la Bulgarie ont annoncé des restrictions sur les voyages au Royaume-Uni à la suite de l’épidémie de la nouvelle souche dans le sud-est de l’Angleterre.

Ce client a commencé à faire la queue devant un supermarché qui avait déjà une file de personnes qui attendaient à 5h50 aujourd’hui

Les frontières françaises ont été fermées ce matin alors qu’une interdiction de voyager de 48 heures entre en vigueur alors qu’une souche mutante du virus covid se propage

Il vient comme:

La Food and Drink Federation a mis en garde contre «de graves perturbations dans l’approvisionnement et les exportations de produits frais de Noël au Royaume-Uni»;

L’Italie a déclaré que la souche mutante avait été détectée chez un voyageur récemment rentré du Royaume-Uni dans le pays;

Le British Retail Consortium a averti que la fermeture du trafic entre la France et le Royaume-Uni créerait des «difficultés» pour le commerce britannique;

Nicola Sturgeon a déclaré qu’il était «impératif» que le gouvernement britannique demande une prolongation de la période de transition du Brexit;

L’Irlande a imposé une interdiction de 48 heures sur les vols en provenance de Grande-Bretagne tandis que les ferries seraient limités au fret uniquement;

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a admis que les nouvelles restrictions de niveau 4 pourraient devoir rester en place pendant des mois.

Le directeur général de la Food and Drink Federation, Ian Wright, a averti hier soir: « La suspension du trafic de fret accompagné du Royaume-Uni vers la France risque de perturber gravement l’approvisionnement en produits frais de Noël du Royaume-Uni et les exportations de produits alimentaires et de boissons britanniques.

«Les camionneurs continentaux ne voudront pas voyager ici s’ils ont vraiment peur de se retrouver bloqués. Le gouvernement doit convaincre de toute urgence le gouvernement français d’exempter le fret accompagné de son interdiction.

Cela vient également au milieu des craintes qu’un accord sur le Brexit ne soit pas conclu avant la fin de l’année, entraînant le crash de la Grande-Bretagne hors de l’UE.

De longues files d’attente se sont formées dans ce magasin Tesco à Southend-on-Sea, Essex, hier après l’annonce du verrouillage de niveau 4

Les gens ont fait la queue après l’annonce de la fermeture de tous les magasins et détaillants non essentiels dans des régions telles que Londres, Kent, Essex et Bedfordshire. Sur la photo: supermarché Tesco dans l’Essex

Les restrictions de niveau 4 signifient également que les personnes soumises à l’ensemble de restrictions le plus élevé ne peuvent pas se mélanger à l’intérieur avec des personnes n’appartenant pas à leur foyer.

Le port de Douvres a fermé à tout trafic accompagné quittant le Royaume-Uni pendant les 48 heures suivantes après que la France a imposé une interdiction de voyager à l’arrivée. Sur la photo: file d’attente de camions sur la M20 à Folkestone

Opearation Stack a été mis en œuvre sur le M20 dans le Kent la nuit dernière – lorsque des parties de l’autoroute sont réservées pour garer les camions faisant la queue pour les ports de la Manche

« Dans la file d’attente du supermarché à 5h50 pour mettre la main sur le blocus / Brexit bog roll », un acheteur a posté sur Twitter à côté d’une photo d’une file de personnes déjà en attente.

Trois problèmes clés entraînant des retards dans les ports britanniques Les problèmes dans les ports sont causés par une série de problèmes survenant en même temps qui ne sont pas tous propres au Royaume-Uni. Les initiés de l’industrie disent qu’il y a trois problèmes clés derrière le chaos: COVID – pénurie de conteneurs d’expédition Le système d’expédition de marchandises à travers le monde a cessé de fonctionner correctement lorsque les économies se sont arrêtées et ont rouvert à des moments différents alors qu’ils traitaient avec Covid. Cela a conduit les entreprises de transport à prendre du retard lorsqu’il s’agissait de récupérer les conteneurs vides des ports européens et de les ramener dans des usines en Asie. La pénurie de conteneurs est exacerbée par un manque de personnel dans toute la chaîne d’approvisionnement mondiale – y compris les marins, les transporteurs et les employés des entrepôts – en raison de la maladie ou de la mise en quarantaine de personnes. Les problèmes causés par Covid ont été aggravés par une augmentation de la demande causée par: BREXIT – douanes et stockage Si le Royaume-Uni quitte l’UE sans accord, alors à la fin de la période de transition, les droits de douane seront appliqués aux marchandises importées conformément aux règles de l’Organisation mondiale du commerce. Les entreprises stockent donc des marchandises par crainte de devoir payer des droits de douane ou parce qu’elles craignent que de nouvelles procédures douanières après le Brexit retardent les importations. RUSH DE NOËL Il y a toujours un pic de demande de produits autour de Noël, ce qui aggrave les problèmes.

Le British Retail Consortium avait précédemment exhorté les acheteurs à ne pas « vider » les étagères au milieu des inquiétudes concernant un Brexit sans accord.

Plus tôt ce mois-ci, ils ont déclaré que les détaillants «augmentaient le stock de boîtes, de rouleaux de papier toilette et d’autres produits à durée de vie plus longue afin qu’il y ait un approvisionnement suffisant en produits essentiels».

Ils espèrent éviter une répétition de scènes vues plus tôt dans la pandémie, lorsque les achats de panique ont conduit à vider les rayons des supermarchés et à restreindre les articles clés.

Les supermarchés limitaient auparavant la vente d’articles clés tels que le rouleau de papier toilette et des produits de base tels que le riz, la farine et les pâtes.

Mais l’interdiction de voyager en France entraînera des pénuries, ont déclaré les experts du secteur.

Le British Retail Consortium (BRC) a averti que la fermeture de la France au trafic britannique créerait des «difficultés» pour les importations et les exportations britanniques pendant la période de Noël chargée.

Andrew Opie, directeur de l’alimentation et de la durabilité du BRC, a déclaré que toute perturbation « prolongée » serait un problème à l’approche de la fin de la période de transition du Brexit le 31 décembre.

« Bien que les marchandises puissent entrer de France, peu d’entreprises de transport seront disposées à envoyer des camions et des chauffeurs au Royaume-Uni sans avoir la garantie de pouvoir retourner dans l’UE en temps opportun », a-t-il déclaré.

«C’est une voie d’approvisionnement essentielle pour les produits frais à cette période de l’année.

«Nous exhortons le gouvernement britannique et l’UE à trouver une solution pragmatique à ce problème dès que possible, afin d’éviter les perturbations pour les consommateurs.

«Les détaillants se sont approvisionnés en marchandises avant Noël, ce qui devrait éviter des problèmes immédiats.

« Cependant, toute fermeture prolongée de la frontière française serait un problème car le Royaume-Uni entre dans les dernières semaines avant la fin de la transition le 31 décembre. »

Le port de Douvres était aujourd’hui fermé à tous les véhicules de fret quittant le Royaume-Uni pour les prochaines 48 heures.

Les transporteurs venant de France en Grande-Bretagne seront toujours autorisés à entrer, mais on craint que les chauffeurs de camion ne se déplacent pas pour éviter d’être « bloqués » au Royaume-Uni.

Cela pourrait faire vider les rayons des supermarchés des ingrédients essentiels pour la fête de Noël.

Les stations de métro et les rues principales étaient également désertes alors que Londres entrait dans son premier jour de verrouillage de niveau 4, avec des limites de déplacement en dehors de la zone et presque aucun magasin autorisé à rester ouvert.

Le Premier ministre tiendra une réunion d’urgence Cobra aujourd’hui pour discuter de l’interdiction française afin de garantir que « des plans solides sont en place ».

Un porte-parole du n ° 10 a déclaré hier: « Le Premier ministre présidera demain une réunion Cobra pour discuter de la situation concernant les voyages internationaux, en particulier le flux régulier de fret à destination et en provenance du Royaume-Uni. »

Les restrictions de niveau 4 nouvellement introduites signifient que tous les magasins et détaillants non essentiels fermeront dans des zones telles que Londres, Kent, Essex, Surrey – à l’exception de Waverley – et Bedfordshire.

Les supermarchés, les pharmacies et les stations-service sont restés sur la liste autorisée par le gouvernement – tout comme les détaillants d’arbres de Noël moins évidents, les nettoyeurs à sec, les champs de tir à l’arc et de tir et les centres d’équitation en plein air.

L’annonce de dernière minute n’a donné aux Britanniques que huit heures pour terminer leurs achats de cadeaux avant le jour de Noël avant que les règles n’entrent en vigueur à minuit.

Les rues et les trains dans les régions de niveau 4 ont été abandonnés hier alors que tous les magasins non essentiels fermaient leurs portes. Les stations de métro étaient également vides après que les déplacements hors de la capitale aient été limités.

Les personnes faisant partie de la fourchette de restrictions la plus élevée ne peuvent pas non plus se mélanger à l’intérieur avec des personnes n’appartenant pas à leur ménage.