Panhandler a reçu 100 millions de dollars après avoir été tasé par la police d’Atlanta

Nous aimerions voir plus de règlements record comme celui-ci. Puisque les flics semblent incapables de le garder sur leurs hanches, les gens devraient continuer à le sortir de leurs poches.

En 2018, Jerry Blasingame, 65 ans, mendiait dans les rues d’Atlanta lorsqu’il a été approché par un policier qui tentait de le faire sortir du coin. Lorsqu’il a fui l’interaction de l’agent, il a été poursuivi et a ensuite été abattu avec un taser. Le choc électrique l’a envoyé s’effondrer au sol, provoquant de multiples fractures faciales, une lésion cérébrale et une fracture du cou.

Selon 11En vie, un jury a conclu que l’officier Jon Grubbs avait fait usage d’une force excessive et a accordé à Blasingame un règlement historique de 100 millions de dollars contre la ville. À la suite de ses blessures, Blasingame est maintenant paralysé et nécessite des soins 24h/24 et 7j/7. L’avocat Ven Johnson a parlé de sa réaction à la décision et de son impact sur la vie de son client :

«Nous sommes vraiment, vraiment heureux pour Jerry, parce que ce que nous considérons maintenant comme un quadruple pathétique, en d’autres termes, un tétraplégique avec juste un peu de mouvement dans ses bras, j’espère qu’il aura maintenant de l’argent pour financer ses soins afin que il peut vivre le reste de sa vie du mieux qu’il peut”, a déclaré Johnson.

Au moment de la décision du jury, Blasingame avait déjà accumulé 14 millions de dollars en frais médicaux liés à l’incident.