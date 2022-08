Panera Bread teste la technologie d’intelligence artificielle dans les voies de service au volant

À partir de lundi, les clients du service au volant de deux sites Panera Bread dans le nord de l’État de New York verront leurs commandes prises par un ordinateur dans le cadre d’un test de la précision de la technologie d’intelligence artificielle et de sa capacité à réduire les temps de service.

La chaîne de sandwichs est la dernière entreprise de restauration à investir dans des améliorations potentielles de l’expérience du service au volant. Une augmentation des commandes au volant pendant la pandémie de Covid a entraîné de longues files de voitures enroulées autour des restaurants, poussant les chaînes à se concentrer sur la rapidité du service et la précision des commandes.

Par exemple, McDonald’s s’est également efforcé d’automatiser sa voie de service au volant, annonçant l’année dernière un partenariat avec IBM pour atteindre cet objectif. Taco Bell de Yum Brands et Burger King de Restaurant Brands International ont construit des doubles voies de service au volant à certains endroits pour permettre aux clients de récupérer leurs commandes numériques plus rapidement. Des chaînes de restauration rapide comme Shake Shack et Sweetgreen, qui hésitaient autrefois dans les voies de service au volant, les ont ajoutées.

Panera Bread utilise la technologie de commande vocale d’OpenCity, appelée Tori. La start-up a levé 6,82 millions de dollars auprès d’investisseurs privés, ce qui donne à l’entreprise une valorisation de 26,82 millions de dollars, selon Pitchbook. Jusqu’à présent, sa technologie est utilisée par plus de deux douzaines de restaurants, dont au moins un emplacement Popeyes en Louisiane, a indiqué le site Web d’OpenCity.

Les termes financiers de l’accord de Panera avec OpenCity n’ont pas été divulgués.

Chez Panera, les clients interagiront avec Tori lorsqu’ils s’approcheront du haut-parleur du service au volant. Les employés de Panera seront prêts à offrir de l’aide et à accepter le paiement des commandes.

Le test sera utilisé pour évaluer si Tori devrait être étendu à d’autres restaurants Panera, a déclaré la chef de l’exploitation de Panera, Debbie Roberts, dans un communiqué. Environ 45% des plus de 2 000 emplacements de Panera ont des voies de service au volant.

Panera a déjà bricolé avec l’utilisation de l’automatisation pour améliorer l’expérience client. Plus tôt cette année, il a annoncé un test du système CookRight Coffee de Miso Robotics, qui utilise l’intelligence artificielle pour surveiller le volume et la température du café.

Panera est une société privée depuis 2017, lorsque JAB Holding a acheté la société pour 7,5 milliards de dollars. La chaîne a continué à investir dans la technologie, à augmenter ses ventes numériques et à maintenir sa réputation de leader dans le secteur de la restauration. Plus tôt cet été, citant les conditions du marché, il a abandonné un accord prévu avec le groupe d’investissement du restaurateur Danny Meyer qui l’aurait aidé à redevenir public.