Panera Bread poursuit son palmarès en matière d’innovation technologique dans les restaurants avec le lancement d’une nouvelle fonctionnalité d’application

Panera pain a lancé une nouvelle fonctionnalité sur son application, Crunch Time Ordering, conçue pour rationaliser le processus de commande pour ses clients. La fonctionnalité permet aux utilisateurs de préprogrammer leurs repas pour qu’ils soient commandés à une date et une heure définies d’un simple glissement. Cette fonctionnalité est l’une des premières du secteur à offrir une telle commodité et est disponible exclusivement pour les membres MyPanera sur l’application Panera iOS.

La fonction Crunch Time Ordering est conçue pour simplifier le processus de commande pendant les périodes de pointe. En glissant une fois sur l’application Panera, les clients peuvent rapidement passer leur commande Crunch Time stockée préférée pour le ramassage ou la livraison. Cette fonctionnalité est conçue pour répondre aux clients qui sont pressés pendant les pauses déjeuner ou qui tentent de prendre un repas en famille dans un emploi du temps chargé.

L’application Panera est également conçue pour offrir des recommandations personnalisées basées sur les préférences et les contraintes de temps des clients. L’intégration de Crunch Time Ordering dans l’application Panera permet aux clients de choisir l’heure Crunch qui convient à leur emploi du temps individuel, garantissant ainsi que leurs commandes sont préparées et prêtes lorsqu’ils en ont besoin.

Le processus d’utilisation de la fonctionnalité consiste à privilégier les repas à emporter, à planifier et à sélectionner une « heure cruciale », puis à faire glisser votre doigt pour passer la commande lorsque vous en êtes informé. Cette fonctionnalité est conçue pour résoudre Crunch Time d’un simple glissement dans l’application et préparer le repas Panera pour le ramassage ou la livraison en cas de besoin.

Meenakshi Nagarajan, directeur numérique de Panera Bread, a exprimé son enthousiasme face à l’introduction de Crunch Time Ordering comme option ultime de commande en un seul geste sur l’application Panera. Elle a souligné la commodité que cette fonctionnalité offre aux clients menant une vie bien remplie.

En plus de cette nouvelle fonctionnalité, Panera a également lancé une extension de sa populaire plateforme de sandwichs Toasted Baguette – Stacked Toasted Baguettes. Ces nouvelles offres contiennent des protéines ajoutées provenant du poulet fumé et effiloché et sont disponibles en trois variétés.

Panera Bread, qui a ouvert ses portes en 1987, s’est développée jusqu’à exploiter 2 131 boulangeries-cafés dans 48 États et en Ontario, au Canada. La société fait partie de Panera Brands, l’une des plus grandes sociétés de restauration rapide décontractée aux États-Unis, composée de Panera Bread, Caribou Coffee et Einstein Bros. Bagels.

Le lancement de Crunch Time Ordering intervient alors que les restaurants rivalisent pour offrir des expériences numériques de plus en plus fluides. Panera Bread a été à l’avant-garde de cette tendance, en mettant en œuvre des technologies telles que la commande en voiture via le tableau de bord du véhicule et la commande par assistant vocal via des appareils domestiques intelligents.

L’entreprise s’est également concentrée sur l’amélioration de l’expérience numérique globale afin de susciter davantage d’engagement. Plus tôt cette année, George Hanson, alors vice-président senior et directeur numérique du restaurant, a parlé des efforts de la marque pour intégrer les technologies numériques partout où elles pourraient améliorer le parcours client.

Panera Bread a également lancé Drive-Thru Pick-Up, combinant la facilité de l’expérience de commande numérique avec la commodité de la fenêtre de service au volant. Les ventes numériques chez Panera représentent plus de 50 % des ventes totales du système, et l’entreprise a continuellement investi dans l’expérience client numérique, créant de nouvelles façons de commander et de recevoir de la nourriture.

En mars de cette année, Panera a commencé à tester la technologie de numérisation palmaire d’Amazon à Saint-Louis comme moyen plus rapide pour les clients de se connecter à leur programme de fidélité et de payer. La société a étendu le test à davantage de restaurants au cours des prochains mois, y compris certains exploités par des franchisés.

Panera est souvent parmi les premières chaînes de restaurants à tester de nouvelles solutions technologiques, notamment celles visant à maximiser l’efficacité et à augmenter la rapidité des commandes. En septembre dernier, elle a commencé à tester la technologie d’IA dans les voies de service au volant dans le but d’améliorer et d’améliorer l’expérience client.

En juin dernier, Panera a ouvert son premier Panera To Go, un nouveau format de restaurant offrant une commodité numérique pour les commandes à emporter et à livrer. La société prévoit d’ouvrir deux sites Panera To Go supplémentaires en Californie et à Washington DC cette année et évaluera également l’ajout de commandes de kiosques et de restauration au nouveau format à l’avenir.

En 2020, l’entreprise a lancé « Panera Curbside », un service de géolocalisation qui permet aux clients de se faire livrer leur commande directement dans leur voiture. Le nouveau modèle de restaurant déployé à l’échelle nationale comprend un double service au volant avec une voie de ramassage dédiée, parmi d’autres éléments alimentés par le numérique.

Récemment, la marque a testé activement des cuisines fantômes, avec cinq actuellement opérationnelles dans tout le pays et d’autres devraient ouvrir cette année. Le concept « Panera To Go » diffère des cuisines fantômes dans la mesure où le nouveau format offre une expérience de marque en salle où les clients peuvent rapidement récupérer eux-mêmes les commandes numériques.

Panera Brands, qui supervise des chaînes de plus de 3 800 établissements, a généré 4,8 milliards de dollars de revenus en 2022. Panera Bread compte 53 millions de membres de son club de fidélité, qui représentent 51 % des ventes de la chaîne. En mai, la société a annoncé la mise en place de sa prochaine génération de dirigeants de PDG et de gouvernance du conseil d’administration en vue de son éventuelle introduction en bourse.