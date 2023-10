Tous les restaurants Panera Bread afficheront des informations améliorées sur la limonade hautement caféinée de la chaîne de restaurants, a déclaré samedi un porte-parole, à la suite d’un procès intenté par la famille d’une jeune femme décédée après avoir bu cette boisson.

Le procès de lundi, qui a été obtenu pour la première fois par NBC News, allègue que Sarah Katz, une étudiante de l’Ivy League souffrant d’une maladie cardiaque, est décédée après avoir bu de la limonade chargée de Panera l’année dernière.

Une grande limonade chargée contient 390 milligrammes, soit près du maximum quotidien de 400 milligrammes de caféine que le Administration des aliments et des médicaments affirme que les adultes en bonne santé peuvent consommer en toute sécurité.

La plainte légale qualifie Charged Lemonade de « boisson énergisante dangereuse » et affirme que Panera n’a pas averti correctement les consommateurs de ses ingrédients, qui comprennent également de l’extrait de guarana, un autre stimulant. La grande tasse contient plus de caféine que les canettes standard de boissons énergisantes Red Bull et Monster réunies, ainsi que l’équivalent de près de 30 cuillères à café de sucre.

La teneur en caféine de la limonade chargée de Panera a toujours été répertoriée en magasin, a déclaré Panera. Mais dans une déclaration exclusive à NBC News samedi, Panera a déclaré que tous ses magasins en Amérique du Nord avaient ajouté des informations « améliorées » sur la boisson au cours des derniers jours.

« Nous avons été attristés d’apprendre cette semaine le décès tragique de Sarah Katz. Pendant que notre enquête est en cours, par prudence, nous avons amélioré notre divulgation actuelle de la caféine pour ces boissons dans nos boulangeries-cafés, sur notre site Web et sur l’application Panera », a déclaré un porte-parole de Panera.

Le nouveaux états linguistiques que Charged Lemonade contient de la caféine, doit être consommée avec modération et est déconseillée aux enfants, aux personnes sensibles à la caféine, aux femmes enceintes ou allaitantes.

Elizabeth Crawford, associée du cabinet d’avocats Kline & Specter, PC basé à Philadelphie, qui représente la famille de Katz, a déclaré samedi que le verbiage ne fournit pas de contexte sur la quantité de caféine dans la boisson, ni n’explique qu’elle contient un stimulant supplémentaire.

“C’est trompeur dans le sens où cela n’indique pas qu’il s’agit d’une boisson énergisante”, a-t-elle déclaré. “Je suis heureux que nous avancions dans la direction d’un changement, mais je considère ces petits pas.”

La FDA a déclaré mercredi à NBC News qu’elle « recueillait des informations » sur la mort de Katz, survenue en septembre 2022. Katz avait reçu une grande limonade chargée quelques heures avant sa mort et avait bu au moins une limonade chargée dans les jours précédents, selon à Victoria Rose Conroy, la colocataire et amie proche de Katz.

Sarah Katz. Avec l’aimable autorisation de la famille Katz

“Elle était très, très vigilante sur ce qu’elle devait faire pour assurer sa sécurité”, a déclaré Conroy lors d’un entretien téléphonique. “Je vous garantis que si Sarah avait su quelle quantité de caféine il s’agissait, elle n’y aurait jamais touché avec une perche de 10 pieds.”

Au moment de la mort de Katz, Charged Lemonade était « proposée côte à côte avec toutes les boissons sans caféine et/ou moins caféinées de Panera » à Philadelphie, près du campus de l’Université de Pennsylvanie de Katz, selon le procès pour mort injustifiée. Les photos du menu et des distributeurs de boissons du magasin incluses dans la plainte légale montrent qu’il était annoncé comme « à base de plantes et propre », contenant autant de caféine que le café torréfié noir du restaurant.

Mais à 390 milligrammes, la limonade chargée de 30 onces liquides contient plus de caféine au total que n’importe quelle taille de café torréfié foncé de l’entreprise, ajoute la plainte – des chiffres qui semblent correspondre aux informations nutritionnelles de Panera sur son site web.

Katz a reçu un diagnostic à l’âge de 5 ans du syndrome du QT long, un trouble du système électrique du cœur pouvant provoquer des rythmes cardiaques anormaux à la suite de l’exercice ou du stress. Elle a suivi les recommandations de ses médecins pour éviter de grandes quantités de caféine et « n’a jamais consciemment consommé de boissons énergisantes », selon le procès.

Environ une semaine et demie avant sa mort, Katz a acheté un abonnement Unlimited Sip Club à Panera, qui permet aux clients de payer des frais pour le rechargement illimité de certaines boissons, ajoute le procès. La limonade chargée est l’une des boissons disponibles via l’Unlimited Sip Club.

Crawford a déclaré que si Charged Lemonade devait rester au menu, elle devrait être moins accessible aux clients. Elle a dit qu’elle pensait qu’il devrait être derrière le comptoir et qu’il ne devrait pas être possible de le recharger.

« En faisant partie du Unlimited Sip Club, cela suggère aux consommateurs qu’il est sécuritaire d’en avoir plus d’un », a-t-elle déclaré. “Et c’est un gros problème car il n’est pas sûr d’en avoir un, encore moins plusieurs.”