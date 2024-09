Panels, une nouvelle application de fond d’écran de Marques Brownlee

L’interface utilisateur est grande et bulbeuse, et même si elle semble presque identique sur iOS et Androïde (ce qui explique probablement pourquoi c’est si grossier), il semble natif sur aucune des deux plateformes. Il ressemble plus à l’interface d’un jeu qu’à celle d’une application. En fait, il ressemble plus à Android qu’à iOS, ne serait-ce que parce que « ça n’a vraiment pas l’air natif nulle part » est plus un truc Android. Si Brownlee est d’accord avec l’apparence et la convivialité de cette application, cela explique pas mal de choses (plus) sur la façon dont il est prêt à passer de longues périodes de temps chaque jour au volant de téléphones Android.