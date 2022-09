Panel: West Point devrait renommer Lee Barracks, nix KKK art

Les cadets de West Point passent constamment devant des rappels historiques – de Grant Hall et Bradley Barracks aux statues de Douglas MacArthur et Dwight Eisenhower surplombant les champs de parade.

Maintenant, une commission créée par le Congrès recommande des changements à l’académie légendaire en ce qui concerne les bâtiments, les lieux et les mémoriaux qui incluent les noms ou les images de Robert E. Lee et d’autres officiers confédérés pendant la guerre civile. La commission visait également des panneaux de bronze imposants dans un bâtiment scientifique qui dépeignent des dizaines d’événements et de personnes historiques, y compris une figure encapuchonnée au-dessus des mots “Ku Klux Klan”.

Le rapport de la Commission de dénomination cette semaine sur l’Académie militaire américaine et l’Académie navale américaine fait partie des efforts plus larges de l’armée pour lutter contre l’injustice raciale. Le panel a été créé pour identifier les actifs militaires affiliés à la Confédération.

La commission a recommandé le mois dernier que neuf installations de l’armée honorant les officiers confédérés soient renommées. Pour West Point, les recommandations incluent le changement de nom des bâtiments comme Lee Barracks et la modification des monuments commémoratifs qui incluent des officiers confédérés.

“Les commissaires ne font pas ces recommandations avec l’intention d'”effacer l’histoire””, a déclaré le groupe dans son rapport. “Au contraire, ils font ces recommandations pour affirmer la longue tradition de West Point d’éduquer les futures générations de chefs militaires américains pour représenter le meilleur de nos idéaux nationaux.”

West Point a déclaré qu’il examinait les recommandations et collaborera avec l’armée pour mettre en œuvre les changements, une fois approuvés.

“En tant qu’institution fondée sur des valeurs, nous nous engageons pleinement à créer un climat dans lequel chacun est traité avec dignité et respect”, a déclaré l’académie dans un communiqué préparé.

Plus d’une demi-douzaine des recommandations de la commission pour West Point impliquent Lee, qui a obtenu son diplôme de deuxième de sa classe en 1829 et a ensuite servi comme surintendant à l’académie sur la rivière Hudson. C’était avant qu’il ne démissionne de l’armée américaine pour diriger les troupes confédérées pendant la guerre civile.

La commission a recommandé que Lee Barracks, Lee Road, Lee Gate, Lee Housing Area et Lee Area Child Development Centre soient tous renommés. De plus, un portrait de Lee dans son uniforme confédéré dans un bâtiment de bibliothèque devrait être déplacé ou supprimé.

Et la citation de Lee sur l’honneur au “Honor Plaza” de l’académie devrait également être supprimée, a déclaré le panel.

Le rapport indique que les armées de Lee “étaient responsables de la mort de plus de soldats américains que pratiquement tout autre ennemi dans l’histoire de notre nation”.

« Je pense que parfois nous oublions que Lee ne s’est pas battu contre l’Union. Il s’est battu contre l’armée américaine », a déclaré Ty Seidule, un général de brigade à la retraite qui est vice-président de la commission.

Deux autres officiers confédérés dans le collimateur de la commission étaient les diplômés de West Point, PGT Beauregard et William Hardee. Le panel a demandé que Beauregard Place et Hardee Place soient renommés.

La commission a également trouvé des problèmes avec un trio de plaques de bronze de 11 pieds de haut à une entrée de Bartlett Hall, qui représente des dizaines de personnages historiques de Benjamin Franklin à Clara Barton.

Le panel a déclaré que le triptyque, dédié en 1965, devrait être modifié pour supprimer les noms et les images de Lee et d’autres qui ont servi dans la Confédération. La commission a également noté que vers le bas à gauche de l’une des plaques se trouve l’image d’un homme armé dans une cagoule, avec “Ku Klux Klan” écrit en dessous.

Le panel a déclaré que bien que l’image du KKK ne soit pas strictement dans le cadre de sa mission axée sur la Confédération, “il existe clairement des liens entre le KKK et la Confédération”. Ils ont encouragé le secrétaire américain à la Défense à aborder les moyens militaires qui mettent en évidence le KKK.

West Point a déclaré dans un communiqué que l’artiste, Laura Gardin Fraser, voulait documenter “à la fois la tragédie et le triomphe de l’histoire de notre nation”. Dans un guide de l’œuvre, l’artiste a qualifié le KKK d'”organisation de Blancs qui cachaient leur activité criminelle derrière un masque et un drap”.

Le coût estimé de la mise en œuvre des recommandations est de plus de 420 000 dollars, dont 300 000 dollars pour les modifications apportées à Reconciliation Plaza, qui comprend une série de marqueurs illustrant des actes de réconciliation entre le Nord et le Sud. Le panel a déclaré que les images gravées qui commémorent les personnes qui ont servi dans la Confédération devraient être supprimées.

Le panel a déclaré que les monuments commémoratifs confédérés n’ont surgi à West Point que bien au XXe siècle avec la montée du mouvement de la «cause perdue», qui mettait l’accent sur la supposée noblesse et la droiture du Sud tout en minimisant le fait que la Confédération était censée perpétuer l’esclavage.

Seidule, qui dirigeait le département d’histoire de West Point et est maintenant professeur au Hamilton College, a déclaré que c’était l’occasion de renommer les actifs militaires en “vrais héros américains”.

“Je ne sais pas qui ça va être”, a-t-il dit. “Mais ce sera quelqu’un qui s’est battu pour son pays, pas quelqu’un qui a essayé de le détruire.”

Michael Hill, l’Associated Press