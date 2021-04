Plus d’une semaine après que les Centers for Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration aient recommandé une pause sur le vaccin à un coup de Johnson & Johnson en raison de rapports de caillots sanguins graves, un comité consultatif gouvernemental se réunira à nouveau vendredi pour discuter des prochaines étapes .

Un certain nombre d’experts ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce que le comité lève la suspension du tir. En fonction de ce qu’il apprend sur une mystérieuse maladie de la coagulation du sang, le comité pourrait ajouter une limite d’âge ou simplement une étiquette d’avertissement au vaccin.

«Je veux que ce vaccin revienne le plus tôt possible», a déclaré le Dr Amesh Adalja, spécialiste des maladies infectieuses et chercheur principal au Centre pour la sécurité sanitaire de l’université Johns Hopkins. « Je le recommandais préférentiellement à mes amis. Un et c’est fait. »

Le vaccin a été suspendu après des rapports faisant état d’une combinaison rare de caillots sanguins et de faibles taux de plaquettes dans les deux semaines suivant la vaccination chez six femmes sur plus de 7 millions d’Américains qui ont récemment reçu le vaccin J&J et un homme d’un essai clinique antérieur. L’une des femmes est décédée et une autre est hospitalisée dans un état critique.

Plus tôt cette semaine, la chef du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré que si l’agence avait reçu davantage de rapports sur des conditions médicales, elle enquêtait toujours pour savoir si elles étaient liées aux tirs et n’avait pas entendu parler d’un nombre substantiel de nouveaux cas.

Pendant ce temps, plus de 40% des Américains ont été au moins partiellement vaccinés, classant les États-Unis près du sommet des taux de vaccination, rapporte Our World In Data.

Cela vient comme Le taux de cas de coronavirus du Michigan a commencé à baisser, chutant de 12,5% au cours de la semaine dernière, ce qui suggère que la troisième poussée de l’État – la pire aux États-Unis – pourrait diminuer.

– Karen Weintraub, Nada Hassanein

Également dans l’actualité:

►Deux études indépendantes ont montré que les vaccins Pfizer et Moderna sont efficaces pour prévenir les maladies graves et les décès dus aux variantes de New York, a rapporté le New York Times.

► Des chercheurs de l’Université de Glasgow au Royaume-Uni ont trouvé deux cas de transmission interhumaine du coronavirus, selon le Guardian. Mais leur étude n’a montré aucune preuve que des personnes soient infectées par leurs animaux de compagnie, a rapporté le Guardian.

►Au milieu d’une flambée de nouveaux cas de variantes de coronavirus, le Japon a déclaré vendredi un troisième état d’urgence, qui débutera dimanche et durera jusqu’au 11 mai pour décourager les voyages de vacances. Alors que le comité olympique a réaffirmé sa détermination à organiser les jeux d’été, le président du comité devant se rendre dans le pays à la mi-mai, une majorité du public a soutenu l’annulation ou un nouveau report.

►Les systèmes de l’Université d’État de Californie et de l’Université de Californie ont annoncé jeudi qu’ils exigeraient tous deux que tous les étudiants et le personnel revenant pour les cours et les activités sur le campus soient entièrement vaccinés contre le COVID-19. L’exigence, cependant, ne prendra effet que lorsque l’un ou plusieurs des vaccins auront reçu l’approbation complète de la Food and Drug Administration des États-Unis. UMass Amherst aurait également rejoint le nombre croissant de collèges exigeant que les étudiants soient vaccinés cet automne.

►Les données de la Michigan Health & Hospital Association montrent que le nombre d’enfants hospitalisés dans l’État présentant des symptômes graves du COVID-19 a augmenté de 70 cette semaine. C’est deux fois plus que ceux qui ont été hospitalisés pendant les pires jours de la vague qui a balayé l’État en novembre, a rapporté NBC.

►Le gouverneur du Colorado, Jared Polis, affirme que l’État a administré les premières doses de vaccins contre le coronavirus à au moins la moitié de la population éligible et doit maintenant cibler les personnes qui ont hésité à se faire vacciner ou qui viennent de tergiverser.

►L’Afrique du Sud reprendra l’administration des injections de Johnson & Johnson aux travailleurs de la santé la semaine prochaine.

►Les clubs de strip-tease de Las Vegas qui sont tombés dans l’obscurité lorsque le gouverneur Steve Sisolak a ordonné la fermeture de casinos, de clubs et d’entreprises non essentielles il y a plus d’un an peuvent rouvrir le 1er mai à 80% de leur capacité et selon des directives strictes de distanciation sociale.

►Les hospitalisations au COVID-19 chez les Américains plus âgés ont chuté de plus de 70% depuis le début de l’année, et les décès parmi eux semblent également avoir chuté, preuve dramatique que la campagne de vaccination fonctionne.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 31,93 millions de cas confirmés de coronavirus et 570300 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 144,8 millions de cas et 3 millions de décès. Près de 282,2 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et près de 219 millions ont été administrées, selon le CDC.

L’Inde tente de répondre aux besoins d’approvisionnement en oxygène alors que le pays enregistre de nouveaux cas et décès records

Alors que les hôpitaux indiens supplient le gouvernement sur les réseaux sociaux de reconstituer leurs approvisionnements en oxygène et menacent d’arrêter les nouvelles admissions de patients, le gouvernement a mis des camions-citernes à oxygène dans des trains express spéciaux pour sauver les patients COVID-19 qui ont du mal à respirer.

« Nous avons accéléré la production alors que la consommation d’oxygène augmente à travers le toit », a déclaré Saket Tiku, président de l’Association des fabricants de gaz industriels indiens. « Mais nous avons des limites et le plus grand défi à l’heure actuelle est de le transporter là où il est urgent. . «

L’Inde connaît la pire flambée de coronavirus au monde, établissant un sombre record d’infections quotidiennes pour une deuxième journée consécutive avec 332730. L’Inde a confirmé 16 millions de cas à ce jour et enregistré 2 263 décès au cours des dernières 24 heures.

En plus de ces décès, un incendie à Mumbai, en Inde, a tué 13 patients atteints de COVID-19 tôt vendredi lorsqu’une unité de climatisation a explosé dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital.

Alors que les pays riches achètent des doses de vaccin en excès, les pays pauvres ont du mal à vacciner, selon une étude

Les pays les plus riches du monde ont collectivement acheté 1 milliard de doses de plus que ce dont leurs citoyens ont besoin, selon une étude du groupe mondial de plaidoyer ONE. Le reste du monde n’a pu obtenir que 2,5 milliards de doses – pas assez pour vacciner leurs populations.

Certains appellent les États-Unis à partager les doses avec d’autres pays, comme l’Inde, qui a signalé un record mondial d’une journée de plus de Vendredi, 332700 nouvelles infections alors qu’une flambée de coronavirus dans le deuxième pays le plus peuplé du monde submerge un système de santé fragile qui manque cruellement de lits d’hôpital et d’oxygène.

L’administration Biden a annoncé qu’elle partagerait les doses excédentaires de vaccin contre le coronavirus avec le Canada et le Mexique.

Le CDC enquête sur la mort d’une femme après le vaccin J&J

Les responsables de la santé de l’Oregon ont déclaré jeudi que les autorités fédérales enquêtaient sur la mort d’une femme dans la cinquantaine qui a développé un caillot sanguin rare et une baisse des plaquettes dans les deux semaines suivant la réception du vaccin Johnson & Johnson contre COVID-19.

Les responsables fédéraux examinaient déjà six rapports faisant état de caillots inhabituels, y compris un décès, sur plus de 8 millions d’Américains ayant reçu jusqu’à présent la vaccination en une dose.

La femme a développé un « caillot sanguin rare mais grave en combinaison avec de très faibles plaquettes », a déclaré l’Autorité sanitaire de l’Oregon dans un communiqué.

Les responsables de la santé du Texas ont également déclaré que le gouvernement américain avait signalé qu’une femme du Texas était hospitalisée pour d’éventuels caillots sanguins associés au vaccin contre le coronavirus de Johnson et Johnson.

L’annonce du Texas cite la FDA et le CDC disant que la femme adulte a «des symptômes qui semblent être cohérents avec ces quelques autres cas signalés» d’un trouble rare de la coagulation sanguine développé après avoir reçu le vaccin J&J. Aucune autre information n’est divulguée, en raison de la vie privée et de la confidentialité des patients.

Le projet de loi sur les crimes haineux contre le COVID-19 pour lutter contre la discrimination des Américains d’origine asiatique est adopté

Le Sénat a adopté avec un soutien bipartite écrasant un projet de loi sur les crimes haineux pour lutter contre une augmentation drastique de la violence et de la discrimination à l’encontre des Américains d’origine asiatique pendant la pandémie COVID-19.

La loi sur les crimes de haine COVID-19 a dégagé la chambre lors d’un vote de 94 contre 1 jeudi. Cela accélérerait l’examen des crimes haineux par le ministère de la Justice et désignerait un fonctionnaire du ministère de la Justice pour superviser l’effort.

Il chargerait également le département de coordonner avec les groupes locaux d’application de la loi et les organisations communautaires afin de faciliter et de sensibiliser le public au signalement des crimes de haine, y compris la mise en place d’un système de signalement des crimes de haine en ligne dans plusieurs langues.

La législation, qui se dirige maintenant vers la Chambre dirigée par les démocrates, est l’un des rares projets de loi à adopter ce Sénat avec le soutien des républicains et des démocrates. De nombreux démocrates s’attendaient à un combat législatif, mais les républicains ont signalé très tôt leur volonté de faire des compromis sur la législation, et les sénateurs des deux parties négocient depuis des semaines.

– Savannah Behrmann

Contribuer: The Associated Press