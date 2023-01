Panel : L’État ne devrait pas prendre le contrôle des élections du comté de Géorgie

ATLANTA (AP) – Le comté le plus peuplé de Géorgie a des antécédents de problèmes avec ses élections, mais a également montré une amélioration considérable, et l’État ne devrait pas intervenir pour prendre en charge ses élections, selon un rapport d’un comité d’examen bipartite.

La commission électorale de l’État a nommé le panel de trois personnes en août 2021 après que les législateurs républicains ont utilisé une disposition d’une loi électorale radicale adoptée plus tôt cette année-là pour demander un examen de la gestion des élections par le comté de Fulton. Le rapport, obtenu par l’Associated Press, a été soumis vendredi au conseil d’administration et au bureau du secrétaire d’État.

Le rapport indique qu’au cours des années précédentes, les élections du comté de Fulton ont été en proie à “la désorganisation et un manque de sentiment d’urgence dans la résolution des problèmes”. Mais il note également que le comté a montré une “amélioration significative” de 2020 à 2022, que les anciens membres du personnel sont partis et que “le nouveau personnel peut apporter une nouvelle énergie et un engagement renouvelé”.

Le conseil des élections et de l’enregistrement du comté de Fulton est l’un des moteurs de ces améliorations, indique le rapport.

“Remplacer le conseil ne serait pas utile et entraverait en fait les améliorations en cours des élections du comté de Fulton”, dit-il.

Le président du State Election Board, William Duffey, a déclaré lors d’une réunion le mois dernier que le conseil discuterait des recommandations du panel lors de sa réunion du 7 février. Le comité d’examen a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il avait hâte de présenter son rapport à ce moment-là.

Le comté de Fulton comprend la majeure partie de la ville d’Atlanta et abrite environ 11 % de l’électorat de l’État. Place forte démocrate, elle est depuis longtemps la cible des républicains.

Plusieurs législateurs républicains dont les districts comprennent des parties de Fulton en juillet 2021 ont soumis une lettre au State Election Board notant l’historique des problèmes du comté et exigeant des réponses.

L’ancien président Donald Trump s’était concentré sur Fulton après avoir perdu la Géorgie par une faible marge lors des élections générales de novembre 2020. Lors d’appels téléphoniques aux responsables électoraux de l’État et dans des commentaires publics, Trump a fait des allégations infondées de fraude électorale généralisée dans le comté.

Certaines des actions qu’il a prises alors qu’il tentait d’annuler sa défaite électorale, y compris un appel téléphonique au secrétaire d’État Brad Raffensperger, ont conduit le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, à ouvrir une enquête en cours pour déterminer si Trump et d’autres se sont mêlés illégalement aux élections de l’État.

Le comité d’examen du comté de Fulton nommé par la commission électorale de l’État comprenait Stephen Day, un démocrate nommé à la commission électorale du comté de Gwinnett; Ricky Kittle, un républicain nommé au conseil électoral du comté de Catoosa ; et Ryan Germany, avocat général du bureau du secrétaire d’État.

Le comité d’examen a examiné les performances du comté en 2020, puis a observé les opérations préélectorales, le jour du scrutin et postélectorales lors des élections municipales de 2021 et lors des élections primaires, générales et de second tour de 2022, indique le rapport. Le panel s’est également appuyé sur l’aide du Carter Center, qui surveille régulièrement les élections dans le monde et a été invité à observer les élections générales de 2022 dans le comté de Fulton.

Le comté de Fulton a “une longue et bien documentée histoire de problèmes d’administration des élections”, indique le rapport. Ceux-ci incluent les longues files d’attente, l’inefficacité dans la communication des résultats des élections et d’autres problèmes. Ses lacunes ont été particulièrement prononcées lors des élections primaires de 2020, entraînant une ordonnance de consentement entre le comté et la commission électorale de l’État qui comprenait la nomination d’un observateur indépendant pour les élections générales de cette année-là.

Ce moniteur, Carter Jones, a observé les pratiques du comté avant, pendant et après les élections générales de 2020. Il a déclaré avoir trouvé des pratiques bâclées et une mauvaise gestion, mais aucune preuve de “malhonnêteté, fraude ou malversation intentionnelle”.

De nombreux problèmes du comté en 2020 découlaient de la pandémie de COVID-19 ou ont été exacerbés par celle-ci, mais certaines des réponses du comté à cela ont aggravé les choses, a constaté le panel.

Le processus électoral du comté était plus organisé en 2022 qu’en 2021, ce qui a montré une amélioration par rapport à 2020, indique le rapport. Le comté a apporté un certain nombre de changements, notamment la mise en œuvre d’un système de suivi des stocks pour le matériel électoral, la création de nouveaux postes de direction et le pourvoi d’autres, ce qui a contribué à répartir les responsabilités et à améliorer les performances dans des domaines clés, indique le rapport.

Alors que le comté a montré une amélioration significative, le panel a recommandé des domaines pour des travaux supplémentaires. Il s’agit notamment de la formation des préposés au scrutin, de l’organisation générale, du respect des règlements relatifs à l’examen des bulletins de vote et de l’examen de l’aménagement des bureaux de vote.

La disposition controversée de prise de contrôle dans la loi électorale de 2021 permet aux législateurs des États qui représentent un comté de demander un examen des responsables électoraux locaux et de leurs pratiques. Le Conseil électoral de l’État doit alors nommer un comité d’examen qui est tenu de publier un rapport après une enquête approfondie.

La loi stipule que si le conseil d’État trouve des preuves que les responsables du comté ont violé la loi ou les règles électorales de l’État à trois reprises au cours des deux cycles électoraux précédents et n’ont pas corrigé les violations, il pourrait éventuellement suspendre le conseil du comté. Il indique également que le conseil d’État pourrait révoquer le conseil de comté s’il constate qu’au cours d’au moins deux élections sur deux ans, le conseil de comté a fait preuve d'”inaction, de malversation ou de négligence grave”.

Si le conseil de comté est supprimé, le conseil d’État nommera un administrateur temporaire.

Les démocrates et les militants du droit de vote se sont plaints lors de l’adoption de la loi que la disposition sur la prise de contrôle ouvrirait la porte à l’ingérence politique dans les élections locales et pourrait supprimer la participation. Les républicains ont déclaré qu’il était nécessaire de s’assurer que les responsables électoraux du comté respectent la loi.

Kate Brumback, L’Associated Press