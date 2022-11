Panel du Japon : renforcement considérable de la défense, augmentation des coûts inévitable

TOKYO (AP) – Un panel mandaté par le gouvernement japonais a déclaré dans un rapport au Premier ministre Fumio Kishida qu’un renforcement drastique de la défense, y compris l’utilisation de frappes préventives, est “indispensable” pour contrer les menaces croissantes dans la région.

Il a appelé à la compréhension du public pour supporter le fardeau financier de la défense du pays.

Le parti au pouvoir de Kishida veut doubler le budget actuel de la défense du Japon à environ 10 000 milliards de dollars (70 milliards de dollars) au cours des cinq prochaines années.

Les recommandations du rapport, compilées par 10 experts indépendants et soumises à Kishida mardi, indiquent que le Japon doit renforcer son économie pour payer les dépenses militaires, tout en renforçant l’industrie de l’armement et la recherche et le développement de technologies de pointe à double usage. Le Japon devrait améliorer les infrastructures commerciales à usage militaire en cas d’urgence et renforcer la cybersécurité, a-t-il déclaré.

Plus tôt cette année, Kishida s’est engagé à renforcer considérablement les capacités et les dépenses militaires du Japon face aux activités de plus en plus affirmées de la Chine ainsi qu’aux menaces de la Corée du Nord et de la Russie. Le rapport sera pris en considération dans la prochaine révision de la stratégie de sécurité nationale et des principales directives de défense, qui seront publiées plus tard cette année avant le budget 2023.

Le Parti libéral démocrate au pouvoir à Kishida a cité une norme de l’OTAN de 2 % de contribution à la défense du PIB comme objectif, cherchant à presque doubler le budget de défense actuel du Japon de plus de 5 000 milliards de yens (35 milliards de dollars), soit environ 1 % du PIB.

“La possession et le renforcement de la capacité de contre-attaque sont indispensables pour que le Japon maintienne et fasse progresser la dissuasion”, indique le rapport, citant un changement majeur de l’équilibre des forces dans l’Indo-Pacifique, le renforcement rapide des capacités nucléaires et de missiles dans les pays voisins et le déploiement d’ultra- les missiles hypersoniques et ceux lancés sur « trajectoire irrégulière ».

Le panel affirme que le Japon a besoin d’un renforcement militaire drastique au cours des cinq prochaines années.

Il a également appelé au déploiement d’un nombre suffisant de missiles, y compris des missiles dits à distance ou à longue portée pour frapper des cibles ennemies depuis l’extérieur de leur portée de tir. Le développement de ses propres missiles à distance prendrait du temps et le rapport suggérait davantage d’achats de missiles étrangers à court terme.

Le parti au pouvoir au Japon a renommé ce qu’on appelle une frappe préventive en « capacité de contre-attaque », apparemment pour souligner qu’il s’agit d’une légitime défense. Le gouvernement affirme que son utilisation est constitutionnelle en cas de réponse aux signes d’une attaque ennemie imminente.

Mais la capacité qui permettrait au Japon de frapper et de désactiver les missiles ennemis avant qu’ils ne soient lancés est controversée. Les opposants disent que la définition de l’intention de l’ennemi d’attaquer n’est pas claire et que les frappes préventives pourraient être considérées comme des premières frappes.

Même le partenaire junior de la coalition, le Komeito, un parti soutenu par les bouddhistes connu pour sa position pacifiste, a exprimé sa prudence sur le concept.

Natsuo Yamaguchi, qui dirige le Komeito, a également déclaré que l’augmentation de la capacité de dissuasion du Japon dans le cadre de l’alliance de sécurité nippo-américaine signifie “un changement fondamental du concept de dissuasion, nous devons donc soigneusement réfléchir aux limites”.

Mari Yamaguchi, Associated Press